У МВА заявили про загрозу прориву у Мирноград з Покровська: яка ситуація в місті (мапа)

Керівник міської військової адміністрації Юрій Третяк розповів, що ЗС РФ вже намагаються зайти у Мирноград, але закріпитись їм не дають. З його слів, останнім часом ворог лізе з сусіднього міста Покровськ, де точаться бої у міській забудові.

Понад рік російські окупанти утримують позиції з південно-східної частини Мирнограда, приблизно на відстані кілометра від міської забудови. Нині вони намагаються просочитись зі сходу, але безрезультатно. Про це голова МВА розповів у коментарі "Суспільному" 10 листопада.

Наразі загарбників фіксують на околицях й у передмісті, але не в межах громади. ЗС РФ не полишають спроб зайти зі сходу і з південного сходу невеликими групами. Сили оборони не дають ворогу закріпитись і завдають йому втрат.

"Але останній тиждень з'явилось намагання з боку Покровська інфільтруватись не в саме місто Мирноград, а на територію Мирноградської громади", — підкреслив Третяк.

Мирноград на мапі бойових дій Фото: Deep State

Він повідомив, що евакуація цивільних пішки або транспортом неможлива, і за останній тиждень відповідних звернень не надходило. Є люди, які просили про виїзд ще 2-3 тижні тому, але поки що евакуювати їх не вдається.

"Місцеві жителі, коли є можливість, виходять подекуди, в окремих місцях міста є, де зв'язок пробивається, і вони можуть подзвонити. Обстріли тривають постійні, не зважаючи на час доби", — розповів керівник адміністрації.

З його слів, гуманітарну допомогу доставити дорогами, які є, також не можна.

"Проїзд через Покровськ зараз, якщо й можливий, мабуть, тільки, коли йде дощ, коли немає FPV-дронів. (…) З логістикою проблема є. Вона не фатальна, але вона дуже складна", — додав Третяк.

Ситуація у Мирнограді: що каже Генштаб

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у коментарі "РБК-Україна" запевнив, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Він описав ситуацію як "складну і динамічну", пояснивши, що ворог залучає усі наявні резерви і натомість зазнає "величезних втрат".

Зі слів майора, у Мирнограді Сили оборони впевнено тримають позиції й знищують окупантів на підступах до міста. Логістика там ускладнена, але здійснюється. Інформацію про повний вогневий контроль ЗС РФ над логістичними шляхами й оперативне оточення Ковальов спростував.

"Напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Окрім того, проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ", — підкреслив він.

У Покровську ЗСУ активно продають спробам ворога закріпитись у місті. Також там тривають пошуково-ударні дії та знищуються російські позиції у міській забудові.

Нагадаємо, аналітики ISW передали, що 9 листопада ЗС РФ заводили нові підрозділи у Покровськ, завдання яких — перерізати логістику на Мирноград. Водночас Силам оборони заважають негода та російські диверсанти, які просочились у місто.

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов попередив, що окупація Покровська може дати ЗС РФ стратегічну перевагу на полі бою. З його слів, у місто наступають одні з найефективніших та найпотужніших ворожих підрозділів, які мають великий досвід на фронті.