ЗС РФ мінометами та FPV ріжуть логістику під Покровськом: чи є просування у Мирнограді, — ISW

Збройні сили Російської Федерації з 9 листопада не просунулись на нові позиції у Покровську, але заводять нові підрозділи, завдання яких — перерізати українську логістику на Мирноград, пояснили аналітики. Росіяни активізувались на північ від агломерації, щоб тиснути на шляхи постачання та позиції Сил оборони.

Оператори дронів ЗСУ також намагаються перерізати логістику росіян, які проникли у Покровськ, ідеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 9 листопада. Водночас українцям заважає погана погода та диверсанти ЗС РФ, які інфільтрувались у місто. Основні сили ЗС РФ все ще не зайшли у Покровськ та перебувають за 10 км від околиць населеного пункту. Водночас складна ситуація склалась у Мирнограді, оскільки логістичні шляхи у місто майже на 100% перебувають під вогневим контролем росіян, написали аналітики.

ISW опублікував інформацію про поточні події у Покровську, Мирнограді, Родинському, ґрунтуючись на заявах українського командування, бійців СОУ та російських мілблогерів. Ситуація у населених пунктах дещо відрізняється.

Відео дня

Покровськ. У звіті вказується, що інтенсивність атак ЗС РФ у цьому населеному пункті зменшилась, а основні сили перебувають на підступах до міста. Водночас на вулицях майже не чути кулеметних черг. Росіяни діють переважно у східному мікрорайоні Дінас, щоб перерізати логістичні шляхи, які ведуть у Родинське.

"Українські сили все ще утримують позиції по всьому Покровську. Російські війська, ймовірно, збільшать темпи наземної активності в Покровську найближчими днями, оскільки вони розширюють логістику та перекидають особовий склад у місто", — прогнозують аналітики.

Мирноград. Підрозділи ЗСУ у Мирнограді майже не мають логістики ззовні, оскільки шляхи постачання перебувають під ударами FPV-дронів та мін. Крім того, росіяни почали штурмувати місто і увірвались на східні та північні околиці на мотоциклах. Ворожі підрозділи, які проникли в населений пункт, почали будувати укріплення, наприклад, обмотують позиції колючим дротом. Також відбулись спроби механізованих штурмів, але поки росіяни не мають успіхів, схожих на події у Покровську, зауважується у звіті.

"Російські війська, найімовірніше, продовжуватимуть зусилля, спрямовані на зниження здатності українських військ захищати Мирноград шляхом продовження місій з інфільтрації та обстрілу українських позицій та логістики з непрямих точок зору", — написав ISW.

На карті бойових дій інституту бачимо, що основні зони боїв — це східні околиці Покровська, Мирноград та Родинське.

Бої у Покровську — ситуація станом на 9 листопада, ISW Фото: ISW

Бої у Покровську — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 10 листопада, повідомили про 97 штурмів ЗС РФ на Покровському напрямку — це найбільша кількість, ніж на усіх інших ділянках. Така ж кількість штурмів була 7 листопада: командування заявило, що немає оточення Сил оборони під Покровськом та Мирноградом.

Зазначимо, 7 листопада воєнний експерт Іван Ступак розповів про ситуацію у Покровську, яка, на його думку, дещо гірша, ніж показують аналітики проєкту DeepState. З його слів, підрозділи Сил оборони повинні виводитись із позицій і водночас головні завдання — вивезти живих та поранених і не залишити противнику військову техніку.

Нагадуємо, 10 листопада Дмитро "Перун" Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку, пояснив, чим особливі підрозділи ЗС РФ, які діють на Покровському напрямку.