У Покровську ситуація "не нашу користь": що робити ЗСУ при виході з котла, — експерт (відео)

Ситуація у Покровську тримається завдяки підрозділам Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Десантно-штурмових військ, Сил спецоперацій Збройних сил, пояснив воєнний експерт. Попри повернення українського прапора на будівлю міськради, з міста, найімовірніше, доведеться найближчим часом відійти.

Українські спецпризначенці "на своїх плечах" тримають оборону Покровська і не дають замкнутись двом "клішням", які охоплюють його з двох боків, сказав колишній працівник СБУ та воєнний експерт Іван Ступак в ефірі медіа NV. Відстань між цими виступами близько п'яти кілометрів і прикметно те, що аналітики проєкту DeepState кілька днів поспіль не оновлювали дані. На думку експерта, реальні зміни на даній ділянці "не на нашу користь".

Бої у Покровську - коментар Ступака див. 2:22

Експерт у розмові з журналістом погодився, що встановлення українського прапора у Покровську бійцями 425 штурмового полку "Скеля" ЗСУ, це "героїчний вчинок", але він, на його думку, має більше моральну вагу. Зі слів Ступака, Україна "втрачає місто".

"Великий героїчний вчинок хлопців, які працюють там. Для моралі це добре, бо показує, що Покровськ не перебуває під контролем росіян. Але концептуально ми повинні розуміти, що ситуація складається не на нашу користь. Загалом, ми, на жаль, втрачаємо місто", — сказав він.

Ступак озвучив три основні завдання, які постають для сил оборони з огляду на ситуацію у Покровську. Перше завдання — "вивести наших хлопців з котла, з мішка, які там перебувають": ідеться про живих та поранених. Друге завдання — "винести максимальну кількість техніки, озброєння, боєприпасів, щоб воно не потрапило до рук РФ". Третє — якщо немає можливості вивезти, то техніку слід підірвати, пролунало в ефірі.

Росіяни "сповнені рішучості" нарешті взяти порівняно невелике місто, Покровськ, і для цього кинули усі ресурси, підсумував експерт.

"У Кремлі все ж ухвалили рішення: комусь увірвався терпець. Ухвалили рішення остаточно дотиснути будь-якими силами, будь-якими ресурсами", — сказав Ступак.

Бої у Покровську — деталі

Про бої у Покровську і про спецоперацію 426 ОШП "Скеля" розповіли в YouTube-каналі підрозділу. 5 листопада з'явилось відео, на якому бійці пробрались у місто та встановили прапор на Покровській міській раді. На карті DeepState ціль — на глибині 2,5 км у сірій зоні у самому центрі міста.

Бої у Покровську - де розташована Покровська містка рада, у якій побували бійці 425 ОШП Фото: DeepState

З'ясувалось, що діяли групи 210 та 1 штурмових батальйонів, які таємно пробирались спершу машиною, потім пішки. Дорогою натрапили на засідку, на дрона-ждуна, але дістались до цілі, маючи одного легкопораненого. Після цього дістались до міськради, "зачистили" від противника і вибрались у безпечне місце, розповідається на відео.

