В Покровске ситуация "не в нашу пользу": что делать ВСУ при выходе из котла, — эксперт (видео)

Ситуация в Покровске держится благодаря подразделениям Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Десантно-штурмовых войск, Сил спецопераций Вооруженных сил, пояснил военный эксперт. Несмотря на возвращение украинского флага на здание горсовета, из города, скорее всего, придется в ближайшее время отойти.

Украинские спецназовцы "на своих плечах" держат оборону Покровска и не дают замкнуться двум "клешням", которые охватывают его с двух сторон, сказал бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак в эфире медиа NV. Расстояние между этими выступами около пяти километров и примечательно то, что аналитики проекта DeepState несколько дней подряд не обновляли данные. По мнению эксперта, реальные изменения на данном участке "не в нашу пользу".

Бои в Покровске — комментарий Ступака см. 2:22

Эксперт в разговоре с журналистом согласился, что установление украинского флага в Покровске бойцами 425 штурмового полка "Скала" ВСУ, это "героический поступок", но он, по его мнению, имеет больше моральный вес. По словам Ступака, Украина "теряет город".

"Большой героический поступок ребят, которые работают там. Для морали это хорошо, потому что показывает, что Покровск не находится под контролем россиян. Но концептуально мы должны понимать, что ситуация складывается не в нашу пользу. В общем, мы, к сожалению, теряем город", — сказал он.

Ступак озвучил три основные задачи, которые возникают для сил обороны, учитывая ситуацию в Покровске. Первая задача — "вывести наших ребят из котла, из мешка, которые там находятся": речь идет о живых и раненых. Вторая задача — "вынести максимальное количество техники, вооружения, боеприпасов, чтобы оно не попало в руки РФ". Третья — если нет возможности вывезти, то технику следует взорвать, прозвучало в эфире.

Россияне "полны решимости" наконец взять сравнительно небольшой город, Покровск, и для этого бросят все ресурсы, подытожил эксперт.

"В Кремле все же приняли решение: у кого-то лопнуло терпение. Приняли решение окончательно дожать любыми силами, любыми ресурсами", — сказал Ступак.

Бои в Покровске — детали

О боях в Покровске и о спецоперации 426 ОШП "Скала" рассказали в YouTube-канале подразделения. 5 ноября появилось видео, на котором бойцы пробрались в город и установили флаг на Покровском городском совете. На карте DeepState цель — на глубине 2,5 км в серой зоне в самом центре города.

Бои в Покровске — где расположен Покровский мостовой совет, в котором побывали бойцы 425 ОШП Фото: DeepState

Выяснилось, что действовали группы 210 и 1 штурмовых батальонов, которые тайно пробирались сначала машиной, потом пешком. По дороге наткнулись на засаду, на дрона-ждуна, но добрались до цели, имея одного легкораненного. После этого добрались до горсовета, "зачистили" от противника и выбрались в безопасное место, рассказывается на видео.

