ВС РФ "стремительно обходят" оборону и могут пойти на Запорожье: как это удалось, — "Осман" (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвигаться в Днепропетровской области, пока все внимание приковано к наступлению на Покровск, предупредил украинский военный. Россияне направляются в сторону Запорожья по правому (восточному) флангу.

Благодаря продвижению в Днепропетровской области россияне без проблем проходят линию обороны на юге, говорится в заметке бойца 24 ОШБр "Айдар" ВСУ Станислава Бунятова с позывным "Осман". В Telegram-канале "Говорят снайпер" боец опубликовал инфографику, на которой показал темпы продвижения противника в Днепропетровской области. На карте действительно заметно, как вытягивается "красная" зона позади позиций в Гуляйполе Запорожской области.

Предупреждение Бунятова появилось днем 6 ноября. Военный лаконично объяснил, что есть угроза на другом участке фронта, пока россияне действуют в Покровске. По его оценкам, ВС РФ "стремительно движется по правому флангу в направлении Запорожья". При этом враг оказывается позади фортификаций на южном участке фронта: обходит их с тыла.

Відео дня

"Пока наше внимание на Покровске (Донецкая область), враг стремительно движется по правому флангу в направлении Запорожья, обходя через Днепропетровскую область всю линию обороны на юге", — написал Бунятов.

Боец показал карту фронта, на которой обозначено продвижение ВС РФ.

Первый кадр — линия боев на границе Днепропетровской и Запорожской областей, ориентировочно 21 октября. Позиции россиян — на уровне Калиновского и Новогригорьевки.

Угроза для Запорожья — карта боев по состоянию на 21 октября Фото: DeepState

Последний кадр — ситуация по состоянию на 4-5 ноября. Видим красные полосы, которые протянутся до Егоровки и Вишневого в Днепропетровской области, оккупирована Павловка. Также есть серая зона, которая тянется южнее через Первомайское и Сладкое, Новоуспеновское. При этом Гуляйполе и фортификации, которые там, вероятно, установили, россияне обходят по широкой дуге: расстояние от северного "клина" до города — около 18 км. Кроме того, карта показывает, что в течение двух недель (с 21 октября по 5 ноября) враг продвинулся на более чем 10 км.

Угроза для Запорожья — карта боев по состоянию на 5 ноября Фото: DeepState

Угроза для Запорожья — детали

Фокус писал о продвижении ВС РФ в Днепропетровской области и об угрозе для Запорожья. 9 октября OSINT-аналитик с ником Clement Molin опубликовал собственную карту боевых действий и обозначил, какое дальнейшее направление наступления могут выбрать россияне. Среди рисков, которые он заметил, — вероятность того, что враг действительно решит двигаться вглубь Запорожской области, обойдя линию обороны в районе Гуляйполя.

Угроза для Запорожья — карта OSINTера по состоянию на 9 октября Фото: Clement Molin / X

Согласно отчету Генштаба ВСУ, опубликованному утром 6 ноября, сообщили о 31 атаке ВС РФ на Александровском направлении: именно на этот участок обратил внимание "Осман". Направление — на третьем месте по интенсивности штурмов. На первом — Покровское направление, на котором насчитали 100 атак за прошедшие сутки. Под Гуляйпольем — 13 штурмов, под Орехово — три, говорится в отчете украинского командования.

Тем временем под Покровском продолжаются боевые действия и Силы обороны сдерживают проход 1-3 км, по которому происходит логистика на Мирноград, рассказало французское медиа Le Monde. Отмечается, что после потери агломерации может произойти "эффект домино" из-за ослабления обороны. 5 ноября обозреватель немецкого издания Bild заявил, что 80% Покровска якобы находятся под контролем ВС РФ.

Напоминаем, 6 ноября нардеп Марьяна Безуглая обратила внимание на килзону в Днепропетровской области, которая до сих пор без защиты от российских дронов.