Угроза для Запорожья: OSINTер предупредил об опасности нового направления наступления РФ (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются наступать на восток от Запорожья, обратил внимание OSINT-аналитик. Направления ударов на карте боевых действий обозначены на юге, но есть угроза от российских подразделений восточнее — на отрезках, которые соседствуют с Днепропетровской областью.

Related video

Россияне могут открыть три новых направления наступления к востоку от Запорожья, показал OSINTер Clement Molin на карте боевых действий. По его оценкам, ВС РФ угрожают двум населенным пунктам в Днепропетровской области и укрепрайонам под Запорожьем.

Сообщение Clement Molin появилось в сети 9 октября. Аналитик опубликовал карту участка фронта на границе Днепропетровской и Запорожской областей, и обозначил на ней направления, в которых может развиваться наступление россиян. На карте — три варианта: в сторону поселков Просяная и Покровское (Синельниковский район Днепропетровской области), и в сторону Запорожья. Среди прочего, видим, что противник может зайти с севера на укрепления позади Гуляйполя. На пути в Запорожье, по оценкам аналитика, есть два укрепрайона по трассе N15: у Новониколаевки (в 50 км от областного центра) и Вольнянска (в 15 км).

Наступление РФ — ситуация в Запорожской области от Clement Molin 9 октября Фото: Clement Molin / X

"Легкий путь, уничтожить 2 оставшиеся твердыни (Орехов и Гуляйполе) и добраться до Запорожья", — написал OSINT-аналитик.

Clement Molin не уточнил, насколько реалистичным является прогноз, который он обозначил на карте. Кроме того, аналитик не ответил на замечание, как ВС РФ могут продвинуться по равнинной открытой местности и действительно ли есть угроза Запорожью, если россияне полтора года воюют в Часовом Яру и Купянске, имея более удобную логистику.

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 9 октября, есть информация об активности ВС РФ к югу и востоку от Запорожья. Командование выделило новое направление наступления россиян — на Александровку (под Покровским) Днепропетровской области: насчитали 40 штурмов (на первом месте — Покровск и 58 штурмов). Под Гуляйполем не было атак РФ, а под Орехово состоялось девять попыток штурмов, говорится в отчете.

Наступление РФ — детали

Отметим, 9 октября OSINTер Unit Observer рассказал о других возможных направлениях наступления ВС РФ. Выяснилось, что российское командование перебрасывает войска с Покровского направления, а также с других участков фронта, на Новопавловское направление.

Новопавловка — город в Днепропетровской области, к которому россияне подступают с востока и юга. Линия боевого соприкосновения проходит на расстояние 5-10 км. О продвижении ВС РФ в сторону населенного пункта сообщали аналитики проекта DeepState: информировали, что враг прошел несколько сотен метров в районе Ивановки и Филиала (на юге).

Напоминаем, 8 октября аналитики рассказали о продвижении ВС РФ в Сумской и Запорожской областях. Между тем в сентябре боец ВСУ подтвердил, что в Запорожье могут свободно долетать FPV-дроны на оптоволокне.