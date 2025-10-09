Загроза для Запоріжжя: OSINTер попередив про небезпеку нового напрямку наступу РФ (карта)

Збройні сили Російської Федерації намагаються наступати на схід від Запоріжжя, звернув увагу OSINT-аналітик. Напрямки ударів на карті бойових дій позначені на півдні, але є загроза від російських підрозділів східніше — на відтинках, які сусідять з Дніпропетровської областю.

Росіяни можуть відкрити три нових напрямки наступу на схід від Запоріжжя, показав OSINTер Clement Molin на карті бойових дій. За його оцінками, ЗС РФ загрожують двом населеним пунктам у Дніпропетровській області та укріпрайонам під Запоріжжям.

Допис Clement Molin з'явився у мережі 9 жовтня. Аналітик опублікував карту ділянки фронту на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, і позначив на ній напрямки, в яких може розвиватись наступ росіян. На карті — три варіанти: у бік селищ Просяна та Покровське (Синельниківський район Дніпропетровської області), та у бік Запоріжжя. Серед іншого, бачимо, що противник може зайти з півночі на укріплення позаду Гуляйполя. На шляху до Запоріжжя, за оцінками аналітика, є два укріпрайони по трасі N15: біля Новомиколаївки (за 50 км від обласного центру) та Вільнянська (за 15 км).

Наступ РФ - ситуація у Запорізькій області від Clement Molin 9 жовтня Фото: Clement Molin / X

"Легкий шлях, знищити 2 твердині, що залишилися (Оріхів та Гуляйполе) та дістатися до Запоріжжя", — написав OSINT-аналітик.

Clement Molin не уточнив, наскільки реалістичним є прогноз, який він позначив на карті. Крім того, аналітик не відповів на зауваження, як ЗС РФ можуть просунутись по рівнинній відкритій місцевості та чи дійсно є загроза Запоріжжю, якщо росіяни півтора року воюють у Часовому Яру та Куп'янську, маючи зручнішу логістику.

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому зранку 9 жовтня, є інформація про активність ЗС РФ на південь та схід від Запоріжжя. Командування виокремило новий напрямок наступу росіян — на Олександрівку (під Покровським) Дніпропетровської області: нарахували 40 штурмів (на першому місці — Покровськ та 58 штурмів). Під Гуляйполем не було атак РФ, а під Оріховим відбулось дев'ять спроб штурмів, ідеться у звіті.

Наступ РФ — деталі

Зазначимо, 9 жовтня OSINTер Unit Observer розповів про інших можливий напрямок наступу ЗС РФ. З'ясувалось, що російське командування перекидає війська з Покровського напрямку, а також з інших відтинків фронту, на Новопавлівський напрямок.

Новопавлівка — місто у Дніпропетровській області, до якого росіяни підступають зі сходу та півдня. Лінія бойового зіткнення проходить на відстань 5-10 км. Про просування ЗС РФ у бік населеного пункту повідомляли аналітики проєкту DeepState: інформували, що ворог пройшов кілька сотень метрів у районі Іванівки та Філії (на півдні).

Нагадуємо, 8 жовтня аналітики розповіли про просування ЗС РФ у Сумській та Запорізькій областях. Тим часом у вересні боєць ЗСУ підтвердив, що до Запоріжжя можуть вільно долітати FPV-дрони на оптоволокні.