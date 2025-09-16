Бої у Дніпропетровській області: у яких точках прориваються ЗС РФ (карти)

Триває наступ Збройних сил Російської Федерації, які тиснуть на позиції Збройних сил України у Дніпропетровській області. Карта бойових дій показує, що росіяни окупували мінімум два села й тиснуть у ще десятку точок.

Речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський заявив у коментарі "Суспільному", що ЗС РФ не здійснили стратегічного прориву у Дніпропетровській області. Тим часом народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис, у якому хвилювалась через загрози прориву російських військ на Дніпро. Фокус зібрав інформацію про ситуацію у Дніпропетровській області — дані Генштабу ЗСУ, військової адміністрації, військових та аналітиків.

Наступ РФ — ОСУВ "Дніпро" про Дніпропетровську область

Як пояснив Бєльський, на Новопавлівському напрямку, до якого відносять бої у Дніпропетровській області, дещо зменшилась інтенсивність наступу РФ. З його слів, найближча ціль росіян — не прорив вглибину регіону, а окупація міста Новопавлівка. Протягом останнього часу ворожі підрозділи рапортували про начебто просування у населений пункт Філія, але їх звідти вибили бійці ЗСУ. Водночас є невеликий прорив у бік Соснівки: у даному напрямку є окупація "маленьких та занедбаних сіл", уточнив спікер ОСУВ "Дніпро".

Наступ РФ - Філія та Іванівка на Новопавлівському напрямку 15 серпня Фото: DeepState

Бої у Дніпропетровській області — аналітики

Тим часом нардепка Мар'яна Безгула звернула увагу на карту аналітиків проєкту DeepState за відтинками фронту у Дніпропетровській області, а також біля Добропілля-Покровська. З її слів, карти показують наступ ЗС РФ "всередині Дніпропетровської області".

На карті DeepState дійсно бачимо червоні зони всередині нового регіону, у який прорвались російські війська. Одна з таких ділянок — ледь помітна область біля села Іванівка (на південь від Новопавлівки). Друга — кілька "язиків" підрозділів ЗС РФ, які перетнули адмінмежу Дніпропетровської області між Воскресенкою та Темирівкою (за 15 км на південь від Іванівки). "Червона" окупаційна зона повністю поглинула села Запорізьке та Маліївку. Крім того, ідуть бої біля Новоселівки, Январського, Соснівки, Ворони, Тернового, Березового, Калинівського та Новомиколаївки.

Наступ РФ - бої у Синельниківському районі Дніпропетровської області Фото: DeepState

Орієнтовна площа окупованого регіону, визначена за допомогою інструментів DeepState, — близько 40 кв. км. При цьому загальна площа Дніпропетровської області — 31 974 кв. км, тобто ЗС РФ воюють не "всередині", а лише скраю, контролюючи 0,13%.

Що каже військовий про загрози для Дніпра

15 вересня про ситуацію у Дніпропетровській області написав у Telegram-каналі боєць ЗСУ з позивним "Мучной". Військовий виділив три напрямки наступ ЗС РФ на даному відтинку. Перший напрямок — Іванівка: на його думку, росіяни планують створити плацдарм, щоб обійти Новопавлівку. Другий напрямок — Новомихайлівка: ворог не зменшує тиску, застосовує артилерію та авіацію, атакуючи малими штурмовими групами. Третій — Березове: підрозділи противника намагаються проникнути у промзону, лісосмуги, створюють загрози для Соснівки (про яку згадав спікер ОСУВ "Дніпро").

Наступ РФ - бої під Великомихайлівкою та Орестополем, 16 вересня Фото: Muchnoy Jugend / Telegram Наступ РФ - бої під Березового та Калинівським, 16 вересня Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Генштаб та ОВА про наступ РФ на сході

У звіті Генштабу ЗСУ на Facebook українців проінформувати про ситуацію на фронті, серед іншого — на Новопавлівському напрямку. Згідно з даними командування вдень 16 вересня нарахували дев'ять атак ЗС РФ: росіяни штурмували Філію, Іванівку, Олександроград, Маліївку та Новоукраїнку. Протягом минулої доби (станом на ранок 16 вересня) відбулось сумарно 34 атаки, а перед цим — 21 (на 15 вересня) та 41 (на 14 вересня). Водночас на порталі Дніпропетровської ОВА 12 вересня з'явилась інформація про евакуацію людей з 18 населених пунктів Синельниківського району (тут ідуть бої поруч 8-10 селами).

Зазначимо, 11 вересня боєць "Мучной" написав про можливу окупацію села Соснівка Дніпропетровської області. З його слів, після цього зростає загроза для наступного населеного пункту у Дніпропетровській області — для Орестопілля.

Нагадуємо, 16 вересня медіа Forbes розпитало бійців ЗСУ щодо того, скільки часу ще протримається Покровськ Донецької області.