Відбивають атаки трьох армій: бійці Сил оборони розповіли, як довго протримається Покровськ

Росія продовжує стягувати сили до Покровська — одного з ключових опорних пунктів оборони України на східному фронті. Протягом останніх тижнів у цей сектор ЗС РФ перекидають тисячі своїх солдатів і десятки одиниць бронетехніки, що може бути підготовкою до вирішального наступу в Донецькій області.

Покровськ, частково зруйнований постійними обстрілами, залишається важливим вузлом оборони: значна частина українських підрозділів розташовується як усередині міста, так і на його підступах. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, де українські воїни розповіли про бойові будні.

Один із них, боєць із позивним Льопа, повідомив, противник перекинув резерви з Курська, внутрішніх районів Росії, окупованої Херсонської області та інших місць. Тим часом поки що не зрозуміло, чи росіяни чекатимуть замерзання осінньої багнюки, щоб задіяти важку бронетехніку, чи почнуть активні штурми найближчим часом.

Бійці Сил оборони на Покровському напрямку Фото: The Telegraph

"Зараз тут із нами б'ються три армії. 8-ма, 51-ша і, віднедавна, 155-та морська піхота", — зазначив він.

Розвідка фіксує дедалі більше російських підрозділів у районі Донецька, що вказує на подальше нарощування сил. Водночас українські бригади продовжують затримувати диверсійні групи, які залишаються однією з головних загроз.

Український військовослужбовець на Покровському напрямку Фото: The Telegraph

За словами бійців на околицях Покровська триває позиційна війна. З боку Сил оборони діють невеликі групи артилеристів, мінометників та операторів дронів, які працюють у польових умовах. З наближенням осені та зими бійцям стає складніше — земля перетворюється на багнюку, спальники намокають, а російські FPV-дрони вичікують найменшу помилку.

На запитання як довго зможе протриматися Покровськ українські захисники відповіли, що до кінця року противник навряд чи зможе окупувати місто.

"Якщо вони не переріжуть наші логістичні шляхи, а вони, швидше за все, цього не зроблять, то до кінця року вони нічого не захоплять. Ми продовжуватимемо давати їм по дупі щоразу, коли вони намагатимуться прорватися", — переконаний один із бійців.

Наступ РФ — деталі ситуації щодо Покровська

Зазначимо, Генштаб ЗСУ в щоденних звітах на Facebook повідомляє про кількість атак ЗС РФ на східному і південному фронті: Покровськ останні кілька місяців — найгарячіша ділянка. У звіті станом на ранок 16 вересня командування нарахувало 54 штурми.

Тим часом аналітики проєкту DeepState 15 вересня оновили карту бойових дій і показали, що частина вулиці Київської на південній околиці Покровська опинилася в "сірій зоні".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про обстановку на Покровському напрямку. Після його посту в соцмережах, де йшлося про відновлення контролю над деякими ділянками фронту, народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила головкома в "маніпуляції та брехні".