Покровськ у сірій зоні: ЗС РФ пройшли 2-4 км до Дніпропетровщини, — аналітики (карти)

Збройні сили Російської Федерації пройшли 1 км у передмісті Покровська й частина вулиці на південній околиці опинилась у сірій зоні. Крім того, росіяни просунулись на західному флангу біля Новопавлівки у Дніпропетровській області та можуть обійти населений пункт.

На карті бойових дій станом на 15 вересня позначили три точки, в яких має успіхи наступ ЗС РФ, свідчать дані проєкту DeepState. Ідеться про російські прориви у двох точках на Новопавлівському напрямку та в одній — на Покровському.

Допис аналітиків про поточну ситуацію на східному фронті з'явився вдень 15 вересня.

Покровський напрямок. DeepState повідомили, що підрозділу ЗС РФ зуміли посунути позиції ЗСУ у селі Звірове на південній околиці Покровська. На карті бойових дій бачимо, як "язик" ворожих військ просунувся на 1 км. Водночас частина Покровська опинилась у сірій зоні: 14 вересня ЗС РФ зона боїв ледь заходила на територію міста, а вже 15 вересня — зайшла на 1 км.

"Сіра зона" у Покровську тягнеться вздовж вулиці Київської, свідчить карта фронту DeepState. Крім того, 12 вересня у зону боїв потрапили відвали Шахтоуправління "Покровське".

Наступ РФ - ситуація в Покровську станом на 15 вересня Фото: DeepState

Новопавлівський напрямок. Згідно з даними аналітиків, на вказаному напрямку ЗС РФ просунулись біля двох населених пунктів.

Перший населений пункт — Новоіванівка Запорізької області. Проєкт DeepState показав на карті, що росіяни вирівняли лінію боїв на схід від села, закривши "виїмку" на 4 км. Від Новоіванівки до адміністративної межі Дніпропетровської області — близько 2 км.

Другий — Іванівка Дніпропетровської області. Аналітики показали на карті, що ЗС РФ просунулись на північ на відстань близько 1-2 км між селами Зелений Гай-Новохатське Запорізької області. Таким чином на території Дніпропетровської області росіяни з'явились на ще одному клаптику землі площею, орієнтовно, 0,08 кв. км. Також бачимо, що російські війська намагаються наблизитись до Новопавлівки: є дуга з півдня на захід.

Наступ РФ - ситуація під Новоіванівкою станом на 15 вересня Фото: DeepState Наступ РФ - ситуація під Іванівкою станом на 15 вересня Фото: DeepState

Наступ РФ — що каже Генштаб ЗСУ та військові

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився зранку 15 серпня, не вказано про появу "сірої зони" на території Покровська. Командування повідомило, що на Покровському напрямку нарахували 58 штурмів ЗС РФ, а на Новопавлівському — 21 (третє місце за кількістю атак, а на другому — Сіверський з 25 шт.). Тим часом 14 вересня боєць з позивним "Мучной" в Telegram-каналі написав, що село Зелений Гай перебуває під контролем ворога на 50%. Також вказано, що росіяни під Покровськом намагаються вийти на шахту "Покровська", щоб отримати перевагу для подальших атак. Військовий також пояснив, що ЗС РФ зосереджують сили для нового наступу і що "події розвиваються неочікувано і можуть вводити в оману".

Зазначимо, керівниця медичної служби "УЛЬФ" 108-го ОШБ "Вовки Да Вінчі" 59 ОМБр, бойова медикиня розповіла про наступ РФ на Покровськ та про складну ситуацію через навалу російських дронів. З її слів, противник не збирається зупинятись і намагається вийти на Павлоград та Дніпро.

Нагадуємо, 9 вересня військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман" заявив, що ЗСУ тримають позиції у Донецькій області й що не буде "хаотичного відступу" через наступ ЗС РФ.