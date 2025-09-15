На передовій все "валиться як доміно": Михайлова попередила про загрозу для Дніпра (відео)

Керівниця медичної служби «УЛЬФ» 108-го окремого штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» у складі 59-ї ОШБр Аліна Михайлова підтвердила, що на захопленні Донецької області росіяни зупинятись не збираються. З її слів, у деякі населені пункти Дніпропетровської області вже "неможливо заїхати".

Російських окупантів цікавить не лише Донецька область. Про це Михайлова запевнила в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 15 вересня.

"Вони намагаються захопити максимально багато. Ми це бачимо, тому що ми стоїмо вже в Дніпропетровській області", — наголосила вона.

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" розповіла, що у деякі населені пункти вже "просто неможливо заїхати", волонтери евакуюють мирних мешканців.

"Далі вже може бути Павлоград і навіть Дніпро…" — додала вона.

Ситуацію на Покровському напрямку наразі Михайлова описала як "стабільно критичну". З її слів, ЗС РФ "виживають" медиків із логістичних шляхів, і надавати допомогу захисникам стає фізично неможливо. Через це служба змушена відходити, лишаючи військових.

"Крайній поранений провів із турнікетом на позиції 70 годин, наприклад. Це 100% ампутація. Інший випадок: боєць був 15 діб на позиціях із рваними ранами, дивом уникнувши сепсису. 12-денна евакуація – це нонсенс. Але це реалії, в яких ми воюємо", — пояснила керівниця медичної служби "УЛЬФ".

З її слів, в якийсь момент на фронті "все пішло не так" і тепер усе "валиться як доміно".

"Складається враження, що в нас немає стратегічного плану і взагалі бачення, як маємо повертати й утримувати території. (…) Ми відкочуємося назад на непідготовлені позиції. Піхота, яка має їх утримувати, перед тим повинна сама собі копати ті позиції, поки по бійцях гатять з усіх знарядь. Люди стають пораненими, навіть не вступивши в бій", — додала Михайлова.

Нагадаємо, аналітики DeepState проінформували, що ЗСУ довелося відійти з позицій у чотирьох точках на сході. Загарбникам вдалося просунутись у зоні прориву на Новопавлівському напрямку.

14 вересня ЗС РФ масовано атакували Ніжин у Чернігівській області. В районі постраждали п’ятеро людей, в тому числі рятувальники. Напад тривав 16 годин, ворог запустив по місту десятки БПЛА й поцілив по об'єктах критичної інфраструктури.