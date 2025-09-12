ЗС РФ просунулись у чотирьох точках на Дніпропетровщині: яку площу втратили за тиждень (карта)

Збройні сили Російської Федерації просунулись на єдиному напрямку південно-східного фронту в Україні та відтиснули українські війська у Дніпропетровській області. На карті бойових дій — втрата ще 21 кв. км протягом тижня, а за місяць — відчутно більше.

Related video

Бійцям ЗСУ під тиском ЗС РФ довелось відійти з позицій у чотирьох точках на сході, ідеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState. Росіяни продовжують наступ, але темпи окупації території дещо зменшились.

Допис аналітиків про поточну ситуацію на фронті з'явився вдень 12 вересня. Проєкт DeepState, на основі даних військових та Генштабу ЗСУ, позначив на карті бойових дій низку точок, в яких росіяни мають успіхи:

Новоселівка — ЗС РФ просунулись на 1 км;

Маліївка — близько 3 км;

Тернове та Березове — між селами з'явився "язик" російських військ на 4 км вглиб.

Усі просування росіян — у точці прориву у Дніпропетровську область на Новопавлівському напрямку.

Наступ РФ - точки просування росіян на Дніпропетровщині 11 вересня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

По карті бойових дій DeepState можна побачити темпи просування ЗС РФ: Фокус ознайомився зі змінами лінії боїв та змінами площі окупації. Якщо взяти період з 1 серпня по 11 вересня, то площа окупованих територій на сході та півдні (без Сумщини та Харківщини) зросла на 226,62 кв. км. Якщо поділити втрати по тижнях, то помітно, що у вересні темпи наступу РФ дещо зменшились: станом на п'ятницю 11 — "мінус" 21,16 кв. км, тоді як раніше було і "мінус" 50 кв. км щотижня.

Наступ РФ - які темпи просування росіян 1 серпня-11 вересня Фото: Фокус

Генштаб ЗСУ зранку 12 вересня повідомив про поточну ситуацію на фронті й, зокрема, про наступ ЗС РФ на Новопавлівському напрямку. Командування підтвердило штурми росіян біля села Маліївки: про інші села, згадані DeepState, даних нема. В цілому протягом милої доби на цьому напрямку нарахували 33 штурми противника. Найгарячіший напрямок, на якому відбулось найбільше атак ЗС РФ, але ЗСУ не відходили, — це Покровськ (60 штурмів).

Зазначимо, Фокус писав про прорив ЗС РФ біля села Соснівки Дніпропетровської області. Як написав у Telegram боєць ЗСУ з позивним "Мучной", росіяни повністю взяли під контроль цей населений пункт. Військовий уточнив, що ворог махає прапорами на знак окупації: Міноборони РФ заявило, що начебто дійсно є просування.

Нагадуємо, у серпні військові експерти пояснили, чи очікувати нового наступу ЗС РФ, які зібрали 160-тисячну армію у Донецькій області. Тим часом боєць ЗСУ повідомив, що росіяни запускають в Покровськ не лише диверсійні групи.