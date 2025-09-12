ВС РФ продвинулись в четырех точках на Днепропетровщине: какую площадь потеряли за неделю (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на единственном направлении юго-восточного фронта в Украине и оттеснили украинские войска в Днепропетровской области. На карте боевых действий — потеря еще 21 кв. км в течение недели, а за месяц — ощутимо больше.

Бойцам ВСУ под давлением ВС РФ пришлось отойти с позиций в четырех точках на востоке, говорится в сообщении аналитиков проекта DeepState. Россияне продолжают наступление, но темпы оккупации территории несколько уменьшились.

Сообщение аналитиков о текущей ситуации на фронте появилось днем 12 сентября. Проект DeepState, на основе данных военных и Генштаба ВСУ, обозначил на карте боевых действий ряд точек, в которых россияне имеют успехи:

Новоселовка — ВС РФ продвинулись на 1 км;

Малиевка — около 3 км;

Терновое и Березовое — между селами появился "язык" российских войск на 4 км вглубь.

Все продвижения россиян — в точке прорыва в Днепропетровскую область на Новопавловском направлении.

Наступление РФ — точки продвижения россиян на Днепропетровщине 11 сентября Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

По карте боевых действий DeepState можно увидеть темпы продвижения ВС РФ: Фокус ознакомился с изменениями линии боев и изменениями площади оккупации. Если взять период с 1 августа по 11 сентября, то площадь оккупированных территорий на востоке и юге (без Сумщины и Харьковщины) выросла на 226,62 кв. км. Если разделить потери по неделям, то заметно, что в сентябре темпы наступления РФ несколько уменьшились: по состоянию на пятницу 11 — "минус" 21,16 кв. км, тогда как раньше было и "минус" 50 кв. км еженедельно.

Наступление РФ — какие темпы продвижения россиян 1 августа-11 сентября Фото: Фокус

Генштаб ВСУ утром 12 сентября сообщил о текущей ситуации на фронте и, в частности, о наступлении ВС РФ на Новопавловском направлении. Командование подтвердило штурмы россиян возле села Малиевка: о других селах, упомянутых DeepState, данных нет. В целом за прошедшие сутки на этом направлении насчитали 33 штурма противника. Самое горячее направление, на котором произошло больше всего атак ВС РФ, но ВСУ не отходили, — это Покровск (60 штурмов).

Отметим, Фокус писал о прорыве ВС РФ возле села Сосновка Днепропетровской области. Как написал в Telegram боец ВСУ с позывным "Мучной", россияне полностью взяли под контроль этот населенный пункт. Военный уточнил, что враг машет флагами в знак оккупации: Минобороны РФ заявило, что вроде бы действительно есть продвижение.

Напоминаем, в августе военные эксперты объяснили, ожидать ли нового наступления ВС РФ, которые собрали 160-тысячную армию в Донецкой области. Между тем боец ВСУ сообщил, что россияне запускают в Покровск не только диверсионные группы.