ВС РФ могли оккупировать Сосновку на Днепропетровщине: что говорят военные и Генштаб (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в село Сосновка Днепропетровской области. На карте боевых действий появился выступ длиной 10 км, который тянется на запад в сторону Днепра. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не подтвердил потерю населенного пункта.

Россияне могли оккупировать Сосновку на Великомихайловском направлении и публикуют видео с флагами, написал украинский военнослужащий с позывным "Мучной" в Telegram-канале. Враг готовится прорываться дальше и усилил работу авиации.

Сообщение о возможной потере Сосновки появилось в сети днем 11 сентября. По словам бойца, ВС РФ оккупировали село, проводят "стабилизационные мероприятия" и планируют двигаться дальше. Впереди — село Орестополь, которое может стать новой потерей СОУ.

"В ближайшее время можно ожидать подтверждения его [Сосновки] полной оккупации. Уже начала работать сильно вражеская авиация — идет подготовка для дальнейшего движения [на Орестополь]", — сообщил "Мучной".

Военнослужащий опубликовал карту боевых действий, на которой показал ситуацию на отрезке фронта на востоке. Видим "язык" российских войск, который протянулся на 10 км вглубь Днепропетровской области. Тем временем "Мучной" описал детали боевых действий:

Новоселовка — происходят стычки в ближайшем лесу, россияне давят на флангах;

Терновое — оборона держится, но ВС РФ усиленно применяют FPV-дроны и поэтому возможно отступление;

Новониколаевка (возле Запорожского) — населенный пункт контролируют ВСУ, но россияне подбираются к Калиновскому и это угроза.

Наступление РФ — карта "Мучного" с возможной потерей Сосновки, 11 сентября Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

11 сентября около 12 часов Минобороны РФ написало в Telegram-канале, что россияне якобы оккупировали село Сосновка Днепропетровской области. Бои ведет группировка "Восток", уточнило российское командование.

Наступление РФ — Генштаб и аналитики о Сосновке

На карте боевых действий проекта DeepState, которая составляется на основе данных Генштаба ВСУ и военных, село Сосновка не обозначено как полностью оккупированное. Аналитики показали, что ВС РФ продвинулись по реке Ворона и проникли на восточные окраины населенного пункта (площадь 940 кв. км, до войны жило 200 человек). "Язык" российских войск тянется на 10 км вглубь Днепропетровской области: зона прорыва раздвоена, а в промежутке — "серая зона" возле села Январское.

Наступление РФ — карта DeepState по боям в Сосновке, 10 сентября Фото: DeepState

Между тем утром 11 сентября Генштаб ВСУ опубликовал на Facebook отчет о текущей ситуации, в частности, на Новопавловском направлении, к которому относят Сосновку. Командование не упомянуло о потере населенного пункта, но указывается, что насчитали 31 атаку ВС РФ: это же показывает карта. В канале ОСУВ "Днепр" село, о котором написал "Мучной", фигурировало в оперативном отчете по состоянию на 10 сентября. В заметке говорилось о том, что враг "сосредоточил атакующие усилия" возле девяти населенных пунктов. Среди них — Сосновка, а также Терновое и Новониколаевка из сообщения бойца.

Наступление РФ — карта Генштаба по боям в Сосновке, 11 сентября Фото: Генштаб ВСУ

