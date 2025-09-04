Зашли ли ВС РФ в Покровск: что показывают карты Генштаба, OSINTеров и бойцов

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации ежедневно пытаются наступать под Покровском и проводят от 30 до 50 штурмов. На карте боевых действий Генерального штаба Вооруженных сил Украины россиян остановили за полтора километра до южных окраин. В то же время карта украинского военного с анализом ситуации несколько отличается и показывает врага в центре города.

По состоянию на 4 сентября ВС РФ провели 55 попыток штурмов на Покровском направлении, говорится в свежем отчете Генштаба ВСУ на странице Facebook. Командование перечислило 19 населенных пунктов вокруг районного центра, возле которых происходят активные бои. В отчете отмечается, что все штурмы врага успешно отбили.

Генштаб опубликовал карту боев вокруг Покровска. На карте показали конфигурацию фронта, который тянется на около 80-90 км — от, условно, Орехового на западе до Софиевки и Яблоновки на северо-востоке. Видим, что россияне не зашли в районный центр, который усиленно штурмовали во время летнего наступления.

Наступление РФ — карта Генштаба ВСУ о ситуации под Покровском 4 сентября Фото: Генштаб ВСУ

Наступление РФ — боец о боях под Покровском

Между тем о ситуации в Покровске регулярно информирует в Telegram украинский военный с позывным "Мучной". И 2, и 4 сентября боец публиковал карту боев, на которой показал "язык" российских войск внутри города. Видим, что прорыв, вероятно, произошел с юго-западных окраин в сторону центральных улиц. На карте указано, что россияне могли подойти к улице Шевченко и заняли часть трассы E-50, которая проходит рядом с населенным пунктом. На карте за 2 сентября враг добрался до отделения Новой почты №3, но через два дня ситуация изменилась и фронт сдвинулся в украинскую пользу.

Наступление РФ — карта "Мучного" о ситуации под Покровском 2 сентября Фото: Telegram Наступление РФ — карта "Мучного" о ситуации под Покровском 4 сентября Фото: Telegram

Боец "Мучной" объяснил, что в Покровске россияне ведут бои на окраине и посреди застройки Шахтерского микрорайона. По его словам, подразделения ВС РФ пытаются пробраться в частный сектор и "действовать малыми группами". Отмечается, что цель россиян имеет два этапа. Первый — полуокружение города, второй — или прорыв к центральным улицам, или перерезание трассы Е-50.

"Наши удерживают рубеж и ведут встречные бои, не давая врагу продвинуться дальше внутрь!" — говорится в сообщении.

Кроме того, есть описание ситуации на западном и восточных флангах, под Мирноградом и Родинским. "Мучной" рассказал, что россияне в Удачном хотят отрезать трассу, в Котлино — держат позиции, но их останавливают от продвижения, в Леонтовичах — плацдарм для оккупации и пробития "коридора".

Аналитики о продвижении ВС РФ и Покровске

В сети можно отыскать другие карты боевых действий на Покровском отрезке фронта. В частности, на карте портала Liveuamap подразделения ВС РФ не проникли в город, хотя и подошли близко к южным окраинам.

Наступление РФ — карта Liveuamap о ситуации под Покровском 2 сентября Фото: liveuamap

Указанный отрезок фронта также описал OSINT-аналитик с ником Poulet volant в соцсети X. На карте боевых действий аналитика показана линия боев, которая подошла к Родинскому и тянется дальше на север от Покровска. Также указано, что россияне подошли к окраинам Покровска на юге, но, вероятно, не смогли продвинуться дальше.

Наступление РФ — карта Poulet volant о ситуации под Покровском-Мирноградом-Родинским Фото: X (Twitter) Наступление РФ — карта Poulet volant о ситуации под Покровском и Удачным Фото: X (Twitter)

Ситуация на Покровском направлении

Фокус писал о наступлении РФ и событиях под Покровском, как об этом рассказывали бойцы ВСУ. Среди прочего, украинский военный с позывным "Мучной" 2 сентября написал, что в город проникли и диверсанты ВС РФ, и начали заводить основные силы. При этом россияне пытаются добраться до железнодорожной станции, которую считают важной для полной оккупации.

Напоминаем, 3 сентября в сети появились кадры, вероятно, из Покровска, на которых солдаты ВС РФ пытались проникнуть в город через канализационный коллектор.