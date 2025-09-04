Чи зайшли ЗС РФ у Покровськ: що показують карти Генштабу, OSINTерів та бійців

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації щодня намагаються наступати під Покровськом та проводять від 30 до 50 штурмів. На карті бойових дій Генерального штабу Збройних сил України росіян спинили за півтора кілометра до південних околиць. Водночас карта українського військового з аналізом ситуації дещо відрізняється і показує ворога в центрі міста.

Related video

Станом на 4 вересня ЗС РФ провели 55 спроб штурмів на Покровському напрямку, ідеться у свіжому звіті Генштабу ЗСУ на сторінці Facebook. Командування перелічило 19 населених пунктів навколо районного центру, біля яких відбуваються активні бої. У звіті наголошується, що усі штурми ворога успішно відбили.

Генштаб опублікував карту боїв навколо Покровська. На карті показали конфігурацію фронту, який тягнеться на близько 80-90 км — від, умовно, Горіхового на заході до Софіївки та Яблунівки на північному сході. Бачимо, що росіяни не зайшли у районний центр, який посилено штурмували під час літнього наступу.

Наступ РФ - карта Генштабу ЗСУ про ситуацію під Покровськом 4 вересня Фото: Генштаб ЗСУ

Наступ РФ — боєць про бої під Покровськом

Тим часом про ситуацію у Покровську регулярно інформує в Telegram український військовий з позивним "Мучной". І 2, і 4 вересня боєць публікував карту боїв, на якій показав "язик" російських військ всередині міста. Бачимо, що прорив, ймовірно, стався з південно-західних околиць у бік центральних вулиць. На карті вказано, що росіяни могли підійти до вулиці Шевченка і зайняли частину траси E-50, яка проходить поруч з населеним пунктом. На карті за 2 вересня ворог дістався до відділення Нової пошти №3, але через два дні ситуація змінилась і фронт посунувся на українську користь.

Наступ РФ - карта "Мучного" про ситуацію під Покровськом 2 вересня Фото: Telegram Наступ РФ - карта "Мучного" про ситуацію під Покровськом 4 вересня Фото: Telegram

Боєць "Мучной" пояснив, що у Покровську росіяни ведуть бої на околиці та посеред забудови Шахтарського мікрорайону. З його слів, підрозділи ЗС РФ намагаються пробратись у приватний сектор та "діяти малими групами". Наголошується, що мета росіян має два етапи. Перший — напівоточення міста, другий — або прорив до центральних вулиць, або перерізання траси Е-50.

"Наші утримують рубіж і ведуть зустрічні бої, не даючи ворогу просунутися далі всередину!" — ідеться у дописі.

Крім того, є опис ситуації на західному та східних флангах, під Мирноградом та Родинським. "Мучной" розповів, що росіяни в Удачному хочуть відрізати трасу, у Котлиному — тримають позиції, але їх спиняють від просування, у Леонтовичах — плацдарм для окупації та пробиття "коридору".

Аналітики про просування ЗС РФ та Покровськ

У мережі можна відшукати інші карти бойових дій на Покровському відтинку фронту. Зокрема, на карті порталу Liveuamap підрозділи ЗС РФ не проникли у місто, хоч і підійшли близько до південних околиць.

Наступ РФ - карта Liveuamap про ситуацію під Покровськом 2 вересня Фото: liveuamap

Вказаний відтинок фронту також описав OSINT-аналітик з ніком Poulet volant у соцмережі X. На карті бойових дій аналітика показана лінія боїв, яка підійшла до Родинського і тягнеться далі на північ від Покровська. Також вказано, що росіяни підійшли до околиць Покровська на півдні, але, ймовірно, не змогли просунутись далі.

Наступ РФ - карта Poulet volant про ситуацію під Покровськом-Мирноградом-Родинським Фото: X (Twitter) Наступ РФ - карта Poulet volant про ситуацію під Покровськом та Удачним Фото: X (Twitter)

Ситуація на Покровському напрямку

Фокус писав про наступ РФ та події під Покровськом, як про це розповідали бійці ЗСУ. Серед іншого, український військовий з позивним "Мучной" 2 вересня написав, що у місто проникли й диверсанти ЗС РФ, і почали заводити основні сили. При цьому росіяни намагаються дістатись до залізничної станції, яку вважають важливою для повної окупації.

Нагадуємо, 3 вересня у мережі з'явились кадри, ймовірно, з Покровська, на яких солдати ЗС РФ намагались проникнути у місто через каналізаційний колектор.