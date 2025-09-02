РФ заводить в Покровськ не ДРГ, а основні сили, і розширює плацдарм, — боєць (карта)

Український боєць з позивним "Мучной" розповів, що Збройні сили Російської Федерації намацують слабкі місця у приватному секторі на околицях Покровська й поступово просуваються у напрямку залізничної станції. На його думку, залізниця — це одна з ключових цілей росіян.

На Покровському напрямку ускладнюється ситуація для Сил оборони України. Росіяни намагаються взяти під контроль трасу з боку Гришиного і заводять в місто Покровськ вже не диверсійно-розвідувальні групи, а основні сили. Про це у телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Покровський напрямок зараз виглядає максимально напружено, противник вже не обмежується лише вилазками ДРГ, а заводить у місто основні сили. Вони діють більш організовано, намацують слабкі місця у приватному секторі й поступово просуваються у напрямку залізничної станції — це одна з їхніх ключових цілей", — проінформував боєць.

Карта боїв в районі Покровська

Боєць зауважив, що на південному заході від Покровська росіяни намагаються закріпитися у промисловій зоні. Звідти вони планують взяти трасу з боку Гришиного під постійний тиск FPV-дронів, що створить додаткові ризики для логістики Сил оборони.

Також бої тривають у районі населеного пункту Троянда, частину якого тримають ЗСУ і на схід від села в дачному секторі. Там противник пробує вийти через гаражний сектор до мікрорайону "Шахтарський" і водночас пробують пробитися у бік Лазурного.

"Штурми відбуваються швидко, без затягування, ворог намагається використовувати раптовість. Ситуація у місті загострюється, обстановка потребує максимальної уваги та пильності — противник працює методично й послідовно, намагаючись розширити плацдарм всередині Покровська", — резюмував "Мучной".

Наступ РФ — що відбувається під Покровськом

У зведенні Генштабу ЗСУ 2 вересня повідомлялося, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмових дій ЗС РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне у напрямках Балагану, Променя, Мирнограду, Родинського, Покровська.

Карта боїв від Генштабу ЗСУ

Зазначимо, 30 серпня повідомлялося, що підрозділи росіян під Добропіллям у Донецькій області оточені й ліквідуються. Але біля Покровська росіяни зосередили близько 100 тисяч своїх солдатів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ активізувалися з боку терикона східніше від Покровська і заходилися облаштовувати позиції. Противник поступово намагається вийти до околиць мікрорайону "Лазурний", щоб пробити вихід на місто.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готується до наступу на Покровському напрямку та накопичила "достатньо велике" угруповання у Запорізькій області. Він наголосив, що Україні "буферна зона" не потрібна, адже така вже є.