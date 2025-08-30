"Питання часу, коли закінчаться": росіяни оточені біля Добропілля, — ОСУВ Дніпро

Підрозділи росіян під Добропіллям у Донецькій області оточені й ліквідуються. Але біля Покровська росіяни зосередили близько 100 тисяч своїх солдатів.

Саме Покровський напрямок лишається найскладнішим і ситуація там змінюється динамічно. Але ЗСУ мають успіхи біля Добропілля, про це в ефірі телемарафону 30 серпня повідомив речник ОСУВ Дніпро Віктор Трегубов.

Трегубов розповів про ситуацію біля Добропілля

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" повідомив, що Росія зосередила свого часу для повномасштабного вторгнення в Україну 190 000 солдатів, а зараз тільки на Покровському напрямку перебуває група у 100 000 осіб.

"Місто Покровськ взяти не вдалося. Місто Часів Яр вдалося взяти тільки у п'яних фантазіях самого Путіна. Місто Торецьк теж та сама історія. Триває бій. Для нас це вкрай важко, для української сторони це вкрай важко тримати таку велику орду. Але з усім тим, станом на зараз ми доводимо всьому світові, що Росія не є ані якою великою військовою державою, ані яким військовим гегемоном", - зауважив Трегубов.

Говорячи про ситуацію біля Добропілля, Трегубов зауважив, що там ЗСУ мають успіхи.

"Про Добропілля ми вже ще в курсі, що були відсічені ті оці дві клешні, які вони намагалися туди тягнути. Там ще залишаються в посадках безпосередньо групи цих росіян, але оскільки вони відрізані від основної від основного свого постачання, відрізані від основної своєї маси, все скоріше питання часу, коли вони там закінчаться", - сказав речник.

Добропілля на картах DeepState Фото: Deep State

Він нагадав, що мета наступу росіян – це Покровськ, а потім росіяни будуть намагатись прорватись до Слов'янсько-Краматорської агломерації. І третя ціль — це ввійти й закріпитися в межах Дніпропетровської області.

Також Трегубов розповів, що у російських солдатів вкрай низька мотивація, адже за ними стоять "загранзагони".

"Російські солдати найбільше бояться, що їх обнуляють ті, хто стоїть за ними… Російські генерали понад усе бояться двох речей: що в них прилетить українська ракета і вразить сам штаб, чи того, що власне, якщо вони не загонять певну кількість солдат і не займуть певну кількість території, то їм доведеться за це відповідати у Москві", - розповів Трегубов та зауважив, що зараз росіяни атакують малими групами та багато застосовують дрони.

Нагадаємо, голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасімов сьогодні зібрав брифінг на якому з'ясувалось, що росіяни використовують неправильні мапи того, що відбувається на фронті.

Але Герасімов вже заявив, що так звана "СВО" проти України буде продовжуватися. За його словами, російські війська планують готуватися до осінньої кампанії.