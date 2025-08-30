Війну в Україні буде продовжено, — начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов

Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що так звана "СВО" проти України буде продовжуватися. За його словами, російські війська планують готуватися до осінньої кампанії.

Про це йдеться в заяві російського Міноборони, яке цитує видання "Интерфакс".

"Виконання завдань "СВО" (війни РФ проти України — ред.) буде продовжено наступальними діями. Сьогодні уточнимо завдання угрупованням військ на напрямках на осінній період", — заявив Герасимов.

Також очільник Генштабу ЗС РФ визнав факту масованого ракетно-дронового удару по столиці України 28 серпня, заявляючи про нанесення ураження по підприємствах "ракетної та авіаційної промисловості, що виготовляють комплектуючі до оперативно-тактичних ракетних комплексів "Сапсан", "Грім-2" та ударних безпілотних літальних апаратів".

Очільник російського Генштабу додав, що вночі проти 30 серпня ЗС РФ завдали удару по низці підприємств у Дніпрі, Запоріжжі та Павлограді, які займаються "виробництвом двигунів, бойових частин і палива для ракет, а також систем управління для безпілотних літальних апаратів".

"Станом на сьогодні стратегічна ініціатива повністю перебуває у російських військ", — заявив начальник Генштабу ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що внаслідок удару РФ по столиці України загинуло 18 осіб. Внаслідок обстрілу були пошкоджені низка офісів, приміщень медіа та дипломатичних представництв, а також житлові будинки в Києві.

Згодом стало відомо, що 30 серпня РФ здійснила нову масовану атаку проти України. В результаті обстрілів постраждали Дніпро та Запоріжжя, а також залізнична інфраструктура на Київщині.