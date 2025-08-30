Масована атака: РФ запустила 582 цілі, є "прильоти", наслідки (фото, відео)

В ніч проти 30 серпня ЗС РФ здійснили нову масовану ракетно-дронову атаку проти України, використавши 582 засоби повітряного нападу. В результаті роботи сил ППО було знешкоджено та знищено 548 цілей станом на 09:00.

В ніч з 29 на 30 серпня РФ завдала масованого удару по території України із застосуванням ракет різних типів базування і дронів, йдеться в повідомленні Командування повітряних сил України.

Там додають, що було зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих засобів та уламків на 21 локації.

Звіт Повітряних сил щодо масованої атаки проти України Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Відповідно до звіту Повітряних сил, росіяни здійснили запуск наступних засобів ураження:

537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів (точки пусків — Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ);

8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області та Краснодарського краю РФ;

37 крилатих та авіаційних ракет типів Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків — Саратовська область РФ., акваторія Чорного моря та ТОТ Запорізької області).

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей: 510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59", — повідомляють Повітряні сили.

Наслідки обстрілу

В Запоріжжі росіяни завдали щонайменше 12 ударів по місту, в результаті чого постраждали промислові підприємства, а також приватні будинки. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що станом на 07:15 відомо про одну загиблу людину та 24 поранених, серед яких — троє дітей: хлопчики 9 та 10 років, а також 16-річна дівчина.

Внаслідок атаки в місті Запоріжжя виникли пожежі Фото: Запорізька ОВА Ліквідація наслідків та займання Фото: Запорізька ОВА

"14 багатоквартирних будинків та понад сорок приватних пошкоджені внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Комунальники вже розпочали закривати вікна в багатоповерхівках. В усуненні наслідків задіяні фахівці міських комунальних підприємств", — повідомив начальник місцевої ОВА.

Дніпропетровська область

ЗС РФ здійснили масований удар по Дніпру та Павлограді. Начальник ОВА Сергій Лисак повідомляє, що під атакою були приватні помешкання та об'єкти інфраструктури.

"У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня", — зазначив начальник обласної військової адміністрації.

За попередніми даними, в результаті атаки люди не постраждали.

Київська область

В результаті обстрілу наслідок обстрілу постраждала залізнична інфраструктура регіону. За повідомленням "Укрзалізниці", низка поїздів, які курсують крізь область, "будуть їздити із затримками".

Наразі відомо, що працівники залізниці вже розпочали ліквідацію наслідків, на момент публікації в "Укрзалізниці" не повідомляли деталей щодо локацій. На момент публікації матеріалу Київська ОВА не повідомляла деталей щодо наслідків атаки ЗС РФ на область.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни атакували Україну крилатими ракетами та балістикою. В ніч проти 30 серпня ЗС РФ атакували Україну ударними БпЛА, а згодом — завдали ударів ракетами різних типів з бортів стратегічної авіації, морських суден і тактичної авіації.

Згодом стало відомо, що в Запоріжжі палають житлові будинки після масованої атаки росіян. Місцева влада повідомляє про 12 ударів по обласному центру та пожежу в місті.