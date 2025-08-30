Массированная атака: РФ запустила 582 цели, есть "прилеты", последствия (фото, видео)

В ночь на 30 августа ВС РФ осуществили новую массированную ракетно-дроновую атаку против Украины, использовав 582 средства воздушного нападения. В результате работы сил ПВО было обезврежено и уничтожено 548 целей по состоянию на 09:00.

В ночь с 29 на 30 августа РФ нанесла массированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов базирования и дронов, говорится в сообщении Командования воздушных сил Украины.

Там добавляют, что было зафиксировано попадание пяти ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых средств и обломков на 21 локации.

Отчет Воздушных сил по массированной атаке против Украины Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Согласно отчету Воздушных сил, россияне осуществили запуск следующих средств поражения:

537 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов (точки пусков — Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск);

8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской области и Краснодарского края РФ;

37 крылатых и авиационных ракет типов Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59 (районы пусков — Саратовская область РФ, акватория Черного моря и ВОТ Запорожской области).

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 548 воздушных целей: 510 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов, шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59", — сообщают Воздушные силы.

Последствия обстрела

В Запорожье россияне нанесли не менее 12 ударов по городу, в результате чего пострадали промышленные предприятия, а также частные дома. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что по состоянию на 07:15 известно об одном погибшем человеке и 24 раненых, среди которых — трое детей: мальчики 9 и 10 лет, а также 16-летняя девушка.

В результате атаки в городе Запорожье возникли пожары Фото: Запорожская ОВА Ликвидация последствий и возгорания Фото: Запорожская ОВА

"14 многоквартирных домов и более сорока частных повреждены в результате ночной атаки на Запорожье. Коммунальщики уже начали закрывать окна в многоэтажках. В устранении последствий задействованы специалисты городских коммунальных предприятий", — сообщил начальник местной ОВА.

Днепропетровская область

ВС РФ осуществили массированный удар по Днепру и Павлограду. Начальник ОВА Сергей Лысак сообщает, что под атакой были частные дома и объекты инфраструктуры.

"В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. На них возникли пожары. Кроме того, в областном центре загорелись частный дом, хозяйственная постройка. Побита летняя кухня", — отметил начальник областной военной администрации.

По предварительным данным, в результате атаки люди не пострадали.

Киевская область

В результате обстрелов в результате обстрелов пострадала железнодорожная инфраструктура региона. По сообщению "Укрзалізниці", ряд поездов, которые курсируют через область, "будут ездить с задержками".

Известно, что работники железной дороги уже начали ликвидацию последствий, на момент публикации в "Укрзалізниці" не сообщали деталей относительно локаций. На момент публикации материала Киевская ОВА не сообщала деталей о последствиях атаки ВС РФ на область.

Ранее Фокус сообщал, что россияне атаковали Украину крылатыми ракетами и баллистикой. В ночь на 30 августа ВС РФ атаковали Украину ударными БпЛА, а впоследствии — нанесли удары ракетами различных типов с бортов стратегической авиации, морских судов и тактической авиации.

Впоследствии стало известно, что в Запорожье горят жилые дома после массированной атаки россиян. Местные власти сообщают о 12 ударах по областному центру и пожаре в городе.