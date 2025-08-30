Запорожье в огне: после массированной комбинированной атаки россиян горят жилые дома (фото, видео)

Ночью 30 августа россияне массированно и комбинированно атаковали Запорожскую область, в частности областной центр. Власти сообщают о по меньшей мере 12 ударах по городу, в результате которых поднялись пожары в жилых домах.

Также из-за российской атаки в Запорожье пострадали промышленные предприятия. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что в Запорожье в результате атаки россиян баллистическими ракетами и ракетами типа "Калибр" разрушены частные жилые дома и повреждены жилые многоэтажки.

Перед этим, во время обстрела, в ОВА сообщили, что враг осуществляет комбинированные атаки на Запорожье различными типами вооружения.

"Россияне атаковали областной центр различными видами вооружения. Есть попадания в жилую застройку", — отметил Федоров.

Также чиновник добавил, что пожар, который поднялся после атаки, распространяется. На момент публикации известно по меньшей мере о трех пострадавших.

Около 06:00 часов в ГСЧС уточнили, что в результате российской атаки на Запорожье количество пострадавших возросло до 6. Также известно о по меньшей мере одном погибшем человеке.

По данным ведомства, в результате обстрела в Запорожье зафиксированы попадания в два пятиэтажных и пять частных жилых домов. Прилегающие здания также получили повреждения.

Другая информация о последствиях обстрела уточняется.

Напомним, под утро 30 августа ВС РФ массированно атаковали Украину крылатыми ракетами и баллистикой: взрывы прозвучали в частности на Днепропетровщине, где под массированной атакой оказался Павлоград.

Также вечером 29 августа враг запустил по Украине "Шахеды": десятки ударных БпЛА зафиксировали мониторинговые каналы в воздушном пространстве.