Украина под массированной атакой "Шахедов": существует угроза взлета Ту-95МС

Первые ударные беспилотники пролетали курсом на Запорожье, Днепр и Кировоградскую область. Мониторинговые каналы насчитали в воздушном пространстве Украины 45 БпЛА и предупредили об угрозе взлета стратегических бомбардировщиков.

Related video

Воздушные силы Украины сообщали о движении первых ударных БпЛА после 19:00. Беспилотники пролетали курсом на Запорожье, Днепр и Кировоградскую области.

После 20:00 российские дроны летели на Кривой Рог, Харьковскую и Полтавскую области. Новую группу "Шахедов" оккупанты запустили с Курской области на Сумскую уже в 20:56.

Новые группы БпЛА по состоянию на 21:48 фиксировались на востоке Харьковской области курсом на запад, на северо-востоке Сумской области и в центре Черниговской области курсом на Киевскую.

Мониторинговые каналы сообщали о нахождении в воздушном пространстве Украины 45 ударных БпЛА по состоянию на 21:47.

Пуски "Шахедов" могли быть из Приморско-Ахтарска, Миллерово, Курска и Орла. В Харьковской области было до 15 дронов, угроза сохранялась для Безлюдовки, Слобожанского, Чугуева, Печенег и Первомайского.

Ночью существует повышенная угроза боевого вылета Ту-95МС и бортов МиГ-31К, носителей ракет "Кинжал". Активизировалась голосовая связь стратегической авиации на боевой частоте.

Взрывы в Запорожье и Харькове

Чуть позже Запорожская областная военная администрация сообщила о работе сил ПВО и взрывах в регионе. Корреспондент Фокуса также слышал взрыв в Харькове.

Напомним, в ночь на 28 августа ВС РФ нанесли массированный удар по Украине ударными БпЛА, а также ракетами воздушного и наземного базирования. Суммарно оккупанты применили 629 средств поражения.

В Киеве ракета во время обстрела попала в жилой дом, из-под завалов разрушенного дома достали тела 23 погибших, четверо из них — дети.