Україна під масованою атакою "Шахедів": існує загроза вильоту Ту-95МС

Перші ударні безпілотники пролітали курсом на Запоріжжя, Дніпро та Кіровоградську область. Моніторингові канали нарахували в повітряному просторі України 45 БпЛА і попередили про загрозу зльоту стратегічних бомбардувальників.

Повітряні сили України повідомляли про рух перших ударних БпЛА після 19:00. Безпілотники пролетіли курсом на Запоріжжя, Дніпро та Кіровоградську області.

Після 20:00 російські дрони летіли на Кривий Ріг, Харківську та Полтавську області. Нову групу "Шахедів" окупанти запустили з Курської області на Сумську вже о 20:56.

Нові групи БпЛА станом на 21:48 фіксувалися на сході Харківської області курсом на захід, на північному сході Сумської області та в центрі Чернігівської області курсом на Київську.

Моніторингові канали повідомляли про перебування в повітряному просторі України 45 ударних БпЛА станом на 21:47.

Пуски "Шахедів" могли бути з Приморсько-Ахтарська, Міллерова, Курська та Орла. У Харківській області було до 15 дронів, загроза зберігалася для Безлюдівки, Слобожанського, Чугуєва, Печеніг і Первомайського.

Вночі існує підвищена загроза бойового вильоту Ту-95МС і бортів МіГ-31К, носіїв ракет "Кинджал". Активізувався голосовий зв'язок стратегічної авіації на бойовій частоті.

Вибухи в Запоріжжі та Харкові

Трохи пізніше Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про роботу сил ППО і вибухи в регіоні. Кореспондент Фокуса також чув вибух у Харкові.

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня ЗС РФ завдали масованого удару по Україні ударними БпЛА, а також ракетами повітряного і наземного базування. Сумарно окупанти застосували 629 засобів ураження.

У Києві ракета під час обстрілу влучила в житловий будинок, з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла 23 загиблих, четверо з них — діти.