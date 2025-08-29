В Киеве возросло количество жертв после обстрела: объявлен День траура, что известно о последствиях

В столице подтверждена гибель 23 человек, среди них четыре ребенка. Завалы на месте удара еще разбирают.

Related video

По последней информации в результате российской атаки повреждены 225 жилых домов. Вместе с нежилой застройкой, гаражами, дворами и общественными зданиями — повреждения зафиксированы во всех районах столицы. Фокус собрал все, что известно о последствиях массированного обстрела Киева в ночь на 28 августа.

В ночь на 28 августа Киев подвергся массированному комбинированному удару дронами и ракетами. Разрушения и пожары зафиксированы более чем в 30 локациях, повреждены жилые дома, авто, торговый центр.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице из-под завалов разрушенного россиянами дома достали тела 23 погибших, четверо из них дети. Количество пострадавших — более 60.

В ГСЧС Киева сообщили, что сейчас продолжается ликвидация последствий российского обстрела.

"В течение ночи спасатели непрерывно работали на местах разрушений, продолжали разбор завалов и поисковые работы", — сообщили в ГСЧС утром 29 августа.

Россияне разрушили дом в Киеве Фото: ГСЧС

В Офисе генпрокурора сообщили, что одна из погибших — это сотрудница Киевской городской прокуратуры Мария Юрьевна Бурдюх. От полученных травм женщина скончалась в больнице скорой медицинской помощи.

Также погибла Вера Тулупова — участница ансамбля народной песни и бытового танца "Громица".

Кроме жилых домов в Киеве были повреждены офисы международных организаций и СМИ, в частности "Украинской правды" и "Радио Свобода".

Разрушенный офис "Радио Свобода" Фото: Радио Свобода

Также во время массированного удара по Киеву 28 августа был поврежден офис Британского совета в Украине, один сотрудник получил ранения и был госпитализирован.

Об этом сообщил гендиректор British Council Скотт Макдональд.

"Наш офис в Киеве пострадал в результате российского ракетного удара. Это стало суровым напоминанием о рисках, с которыми сталкивается такая организация, как наша, в районах, затронутых конфликтом. Я с облегчением узнал, что все коллеги живы и здоровы. Один сотрудник получил ранения и был госпитализирован, но, к счастью, его состояние стабильно", — заявил он.

Реакция ЕС и США на обстрел Киева

Великобритания и Европейский Союз официально вызвали послов России в связи с ночной атакой на Киев, в результате которой погибли гражданские и были повреждены дипломатические здания.

Разрушенный жилой дом в Киеве Фото: ГСЧС

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми заявил, что российский посол Андрей Келин должен встретиться с представителями британского правительства.

"Удары Путина привели к гибели гражданских лиц, разрушению и повреждению зданий, в частности Британского совета и представительства ЕС в Киеве. Мы вызвали российского посла. Убийства и разрушения должны прекратиться", — сказал глава МИД Великобритании.

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас сообщила, что во время атаки россиян серьезно пострадало здание Представительства ЕС в Киеве.

"Я разговаривала с делегацией Европейского Союза в Киеве после того, как наше здание было повреждено российским ударом. Ваша решимость продолжать поддерживать Украину дает нам силы. Ни одна дипломатическая миссия не должна быть мишенью. В ответ мы вызываем российского посла в Брюсселе", — написала Каллас.

И наконец появилась реакция посольства США в Киеве.

Пост посольства США в Украине Фото: Скриншот

"Удары по гражданским объектам недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Мы выражаем глубочайшие соболезнования жертвам и их семьям. Что касается этой войны, Президент Трамп четко заявил: убийства должны прекратиться, а обе стороны должны приложить усилия для достижения переговорного решения", — сказано в посте.

Атака на Киев 28 августа — чем РФ атаковала столицу

Воздушные силы ВС Украины сообщили, что в ночь на 28 августа (с 19.30 27 августа) противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования, в общем — 629 средств воздушного нападения:

598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — рф., Гвардейское — ВОТ Крыма;

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл;

9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл;

20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 589 воздушных целей:

563 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

18 крылатых ракет Х-101.

Напомним, киевлянка показала видео с камер наблюдения, как российский дрон атакует ее дом. В результате удара загорелась квартира этажом ниже.

Также в Киеве во время массированной российской атаки в ночь на 28 августа работали уличные камеры и снимали все происходящее в прямом эфире. Поэтому было зафиксировано попадание ракеты в многоэтажку.