У Києві зросла кількість жертв після обстрілу: оголошено День жалоби, що відомо про наслідки

У столиці підтверджена загибель 23 людей, серед них чотири дитини. Завали на місці удару ще розбирають.

За останньою інформацією внаслідок російської атаки пошкоджені 225 житлових будинків. Разом з нежитловою забудовою, гаражами, дворами і громадськими будівлями – пошкодження зафiксованi в усіх районах столиці. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки масованого обстрілу Києва в ніч на 28 серпня.

В ніч на 28 серпня Київ зазнав масованого комбінованого удару дронами та ракетами. Руйнування та пожежі зафіксовані більш ніж у 30 локаціях, пошкоджено житлові будинки, авто, торговий центр.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці з-під завалів зруйнованого росіянами будинку дістали тіла 23 загиблих, четверо з них діти. Кількість постраждалих – понад 60.

У ДСНС Києва повідомили, що нині триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

"Упродовж ночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань, продовжували розбір завалів та пошукові роботи", — повідомили у ДСНС вранці 29 серпня.

Росіяни зруйнували будинок у Києві Фото: ДСНС

У Офісі генпрокурора повідомили, що одна із загиблих – це працівниця Київської міської прокуратури Марія Юріївна Бурдюх. Від отриманих травм жінка померла в лікарні швидкої медичної допомоги.

Також загинула Віра Тулупова — учасниця ансамблю народної пісні та побутового танцю "Громиця".

Окрім житлових будинків в Києві було пошкоджено офіси міжнародних організацій та ЗМІ, зокрема "Української правди" та "Радіо Свобода".

Зруйнований офіс "Радіо Свобода" Фото: Радіо Свобода

Також під час масованого удару по Києву 28 серпня було пошкоджено офіс Британської ради в Україні, один співробітник отримав поранення та був госпіталізований.

Про це повідомив гендиректор British Council Скотт Макдональд.

"Наш офіс у Києві постраждав внаслідок російського ракетного удару. Це стало суворим нагадуванням про ризики, з якими стикається така організація, як наша, в районах, які торкнулися конфлікту. Я з полегшенням дізнався, що всі колеги живі та здорові. Один співробітник отримав поранення та був госпіталізований, але, на щастя, його стан стабільний", — заявив він.

Реакція ЄС та США на обстріл Києва

Велика Британія та Європейський Союз офіційно викликали послів Росії у зв’язку з нічною атакою на Київ, у результаті якої загинули цивільні та були пошкоджені дипломатичні будівлі.

Зруйнований житловий будинок у Києві Фото: ДСНС

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що російський посол Андрій Келін має зустрітися з представниками британського уряду.

"Удари Путіна призвели до загибелі цивільних осіб, руйнування та пошкодження будівель, зокрема Британської ради та представництва ЄС у Києві. Ми викликали російського посла. Вбивства та руйнування повинні припинитися", – сказав очільник МЗС Великої Британії.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас повідомила, що під час атаки росіян серйозно постраждала будівля Представництва ЄС у Києві.

"Я розмовляла з делегацією Європейського Союзу у Києві після того, як наша будівля була пошкоджена російським ударом. Ваша рішучість продовжувати підтримувати Україну дає нам сили. Жодна дипломатична місія не повинна бути мішенню. У відповідь ми викликаємо російського посла в Брюсселі", – написала Каллас.

І нарешті з'явилась реакція посольства США у Києві.

Пост посольства США в Україні Фото: Скріншот

"Удари по цивільних обʼєктах є неприпустимими й мають бути негайно припинені. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Щодо цієї війни, Президент Трамп чітко заявив: вбивства мають припинитися, а обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення", — сказано у пості.

Атака на Київ 28 серпня — чим РФ атакувала столицю

Повітряні сили ЗС України повідомили, що у ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу:

598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму;

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – РФ;

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. – РФ;

20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

18 крилатих ракет Х-101.

Нагадаємо, киянка показала відео з камер спостереження, як російський дрон атакує її будинок. В результаті удару зайнялась квартира поверхом нижче.

Також у Києві під час масованого російської атаки в ніч на 28 серпня працювали вуличні камери й фільмували все, що відбувається у прямому ефірі. Тому було зафіксовано влучання ракети у багатоповерхівку.