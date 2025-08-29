"Берегиня" колективу: через російський обстріл у Києві загинула учасниця ансамблю "Громиця"

Під час російської масованої атаки на Київ уночі 28 серпня загинула Віра Тулупова — учасниця ансамблю народної пісні та побутового танцю "Громиця".

"Народне (аматорське) мистецтво Києва понесло непоправної втрати", — повідомили на Facebook-сторінці Департаменту культури Київської міської державної адміністрації увечері 28 серпня.

КМДА | загинула учасниця колективу "Громиця" Віра Тулупова

Про трагічну загибель жінки також повідомили на сторінці Культурно-мистецького центру Дарницького району. Там втрату учасниці колективу назвали "непоправною", оскільки Віра Олексіївна вважалася "душею" мистецького ансамблю.

"Це непоправна втрата для народного аматорського мистецтва Києва. Віра Олексіївна була серцем "Громиці", душею колективу", — зазначили у центрі.

Художній керівник ансамблю "Громиця", Євген Пихтін, також висловився про загибель учасниці колективу. Він наголосив, що Віра Олексіївна Тулупова була "берегинею" колективу.

"Сьогодні від російського обстрілу трагічно загинула наша берегиня ансамблю — Тулупова Віра Олексіївна… вічний спокій", — написав він у соцмережах.

Варто зазначити, що народний фольклорний ансамбль народної пісні та побутового танцю "Громиця" було засновано у лютому 2015 року. Серед учасників, як йдеться на сайті Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень, і молоді люди, і люди старшого віку. Ансамбль відомий як у Дарницькому районі столиці, так і в інших куточках Києва та поза його межами.

Обстріл Києва 28 серпня

Уночі 28 серпня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого у кількох районах міста здійнялися пожежі. Також уночі 28 серпня ЗС РФ вдарили по столиці України безпілотниками та "Кинджалами".

Внаслідок російської атаки у столиці було зруйновано з першого по п'ятий поверхи п'ятиповерховий будинок у Дарницькому районі міста. Там здійнялася пожежа, з-під завалів діставали людей.

Станом на вечір 28 серпня відомо про понад 60 постраждалих та ще понад 20 загиблих у Києві. При цьому рятувальні роботи на момент публікації тривають.