Пролунала серія вибухів: росіяни атакували Київ балістикою, над містом здіймається дим

Уночі 28 серпня у Києві пролунала серія потужних вибухів: російська армія завдала балістичного удару по столиці. Внаслідок обстрілу над містом фіксують дим та повідомляють про пожежу.

Related video

За даними моніторингових каналів, ракети на Київ майже не фіксувалися. Фокус зібрав інформацію щодо нічного удару по столиці.

Близько 03:00 години моніторингові канали попередили про фіксацію швидкісної цілі у напрямку столиці.

У Києві невдовзі прогриміли звуки вибухів, повідомила кореспондентка Фокусу.

Як зазначають моніторингові канали, у столиці було чутно цілу серію вибухів: щонайменше 10 вибухів нарахував журналіст Андрій Смолій.

"Вибухів було під 10 штук. Фіксація була мінімальною або взагалі не було По суті, це був раптовий удар по столиці/околиці", — зазначив Смолій.

Також він повідомив, що у Києві здійнялася пожежа і підіймається у небо дим після російської атаки.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ракетної атаки по столиці відбувся виклик медиків у Дніпровський район.

Через кілька хвилин мер додав, що у Києві також мешканці викликали медиків у Шевченківський та Дарницький райони столиці.

За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, через російські удари балістикою наслідки у Києві фіксуються у Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Віталій Кличко близько 03:35 години уточнив, що відбувся виклик медиків ще на кілька локацій у Дарницькому районі Києва.

Станом на 03:40 годину стало відомо також, що у Дарницькому районі Києва внаслідок атаки балістики зафіксовано пошкодження двох житлових будинків, повідомив мер.

На момент публікації атака на столицю триває: до міста дісталися ворожі "Шахеди". Інші наслідки балістичного обстрілу уточнюються.

Також у соцмережах повідомляли, як у Києві під час атаки БпЛА студенти влаштували святкування на тлі вибухів.

Нагадаємо, 27 серпня російська атака знеструмила Суми: у місті обмежили подачу води і частково зупинився транспорт.