На тлі вибухів: у Києві студенти влаштували вечірку під час атаки дронів (відео)

У Києві під час повітряної тривоги через загрозу російських ударних безпілотників студенти влаштували святкування — ймовірно, відзначали початок навчального року. У цей час у столиці було чутно вибухи.

Святкування молодь організувала у межах Лісового масиву, що у Деснянському районі Києва. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Група студентів, кілька десятків хлопців та дівчат, зібралися на вулиці й спричиняли шум. Очевидиця, яка зняла святкування на камеру, зазначила, що на місце прибули правоохоронці.

"Лісовий масив. Зараз, під час тривоги та збиття дронів, поліція приїхала… Навіть не реагують", — зазначила мешканка.

Киянка припускає, що молодь влаштувала святкування з нагоди початку навчального року. Новий навчальний рік у закладах вищої освіти стартує вже через кілька днів, 1 вересня.

"У Києві чути вибухи, а студенти відзначають початок навчального року", — прокоментувала очевидиця.

Приблизно у цей час дійсно у столиці було чутно звуки вибухів. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Києві працюють сили ППО по ворожих дронах у небі.

Також перед цим у Києві впав російський безпілотник. У мережі показали, як БпЛА типу "Гербера" лежить в одному з дворів: він не вибухнув.

На момент публікації невідомо, чим закінчилася студентська вечірка на Лісовому масиві, і що на місці подій зробили правоохоронці.

Варто зазначити, що на сайті КМВА йдеться про те, що шуміти заборонено з 22:00 до 08:00 години. У нічний час правила забороняють гучний спів, крики зокрема у районі житлових будинків та на прибудинкових територіях тощо.

Нагадаємо, 1 серпня Фокус з'ясовував, що не так із графіком роботи сміттєвозів у Києві, оскільки вони вивозять відходи під час повітряної тривоги.

Також 4 липня у КМВА пригрозили тим, хто "тероризує" столицю під час російських атак на мотоциклах та автомобілях з гучним вихлопом.