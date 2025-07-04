"Тяжко доходить": у КМВА пригрозили тим, хто "тероризує" столицю під час тривоги на мотоциклах та авто

У Києві упродовж вечора 3 липня та після опівночі триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників росіян. Водночас місто продовжують "тероризувати" водії на мотоциклах та автомобілях з гучним вихлопом.

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"Столицю знову тероризують ті самі гонщики на мотоциклах та авто з гучним вихлопом", — повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram-каналі.

Очільник відомства зазначив, що до деяких громадян "важко доходить" те, що вони живуть у країні, де триває війна, і що необхідно "поважати тих, хто поруч".

Скриншот | пост Тимура Ткаченка

Також Тимур Ткаченко додав у своєму дописі, що місцева влада буде посилювати контроль через такі ситуації.

"Значить, будемо боротися відповідними методами: посилювати контроль та прискорювати пошук розв'язань цієї проблеми на інших рівнях", — наголосив очільник відомства.

Дрифт у Києві під час атак: що відомо

Варто зазначити, що такі випадки дрифту у столиці під час тривоги чи у день атак росіян по Києву відбуваються не вперше. Так, нещодавно, 19 червня, голова КМВА відреагував на те, що у Києві дрифтери поскандалили з волонтеркою. Тоді вони влаштували "дрифт-шоу" у столиці у той же день, коли РФ масовано атакувала столицю.

Тоді Тимур Ткаченко заявляв, що такі перегони є недопустимими, а також наголосив на тому, що місцева влада вже пропрацьовує механізми боротьби з подібними інцидентами.

Також очільник відомства заявляв, що такі ситуації — це тригер для дітей, цивільних і військових, які повернулися з фронту.

За словами Ткаченка, у КМВА є кілька варіантів комплексного рішення боротьби з подібними випадками. Однак, як зазначив посадовець, для реалізації таких рішень необхідний час.

Нагадаємо, увечері 3 липня російські дрони атакували столицю: уламки безпілотника впали на житловий будинок.

Також видання ntv.de 28 червня з посиланням на Тимура Ткаченка повідомило, що Росія істотно наростила атаки по Києву за пів року.