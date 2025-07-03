ЗС РФ атакують Київ "Шахедами": уламки БПЛА впали на дах житлового будинку

Увечері 3 липня окупанти запустили в напрямку Києва десятки дронів-камікадзе. Сили ППО працюють по цілях, але уламки БПЛА вражають цивільні об'єкти.

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Про повітряний напад повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

На далеких підступах у напрямку Києва станом на 20:30 рухалася низка російських БПЛА. Вибухи чули на лівому березі, киянам радять перебувати в укриттях.

Пізніше стало відомо про знищення ворожого дрона, його уламки впали на відкритій території в Солом'янському районі. Попередньо відомо про займання даху 16-ти поверхового будинку.

Тим часом Віталій Кличко пише про виклик медиків в Оболонському районі, де уламки БПЛА впали на дах житлового будинку.

Повітряні сили ЗСУ повідомили о 21:01 про рух одного БПЛА через Бровари на Київ.

До 21:41 атака ворожих ударних БПЛА продовжилася: кілька десятків груп дронів були в повітряному просторі України.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала приблизно з 17:00 через загрозу ударних дронів. Служби таксі завищували ціни на проїзд у кілька разів: із правого на лівий берег можна було доїхати щонайменше за 900 гривень.

Росіяни атакували Київ "Шахедами" вночі 29 червня, українські сили ППО збивали дрони на Оболоні.