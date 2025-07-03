"Ціни — космос": таксисти в Києві вимагають від 1000 гривень за проїзд під час повітряної тривоги (фото)

Метро в Києві під час повітряної тривоги працює обмежено, чим користуються служби таксі. Поїздка з правого на лівий берег у разі загрози удару ЗС РФ обійдеться щонайменше в 900 гривень.

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Судячи з маршрутів від вулиці Олени Теліги в районі метро Дорогожичі до вулиці Урлівської на Позняках (лівий берег) ціна проїзду в класі "стандарт" (мінімальний) становитиме 947 гривень. Приблизну вартість послуг таксі публікують київські пабліки.

Проїзд на таксі в рівні "комфорт" коштує понад 1 000 гривень

Проїзд у комфорті обійдеться в 1 100 гривень.

"Ціни летять вгору: поки в Києві дронова тривога, таксисти роблять "бізнес", — коментують канали.

У соцмережах активно обговорюють таке підвищення цін на проїзд при сигналі тривоги. Деякі користувачі пояснюють, що таксисти змушені платити великий відсоток службі-посереднику Uklon.

Інші витрати йдуть на паливо, яке буквально "зникає" в півторагодинних заторах.

Більшість все ж таки критикували служби таксі за невиправдано високі ціни в небезпечних ситуаціях. Під час сигналу тривоги в будь-який момент може початися обстріл російської армії.

Зазначимо, що в столиці через тривогу переповнені станції метро. Люди використовують їх як можливі укриття від російських ракет і дронів.

Люди ховалися в метро під час тривоги

Повітряна тривога в Києві триває приблизно з 17:00, на той момент була загроза одного ударного дрона з північного сходу.

Нагадаємо, у Києві затримали таксиста Bolt, який ударив заслужену артистку України Тоню Матвієнко. Виявилося, що кривднику 63 роки.

Російська армія істотно збільшила частоту ударів по Києву. У червні столиця тричі була під атакою безпілотників, крилатих і балістичних ракет.