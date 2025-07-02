Втік з місця події: затримали водія таксі, який побив Тоню Матвієнко (фото)

У Києві затримали таксиста Bolt, який побив заслужену артистку України Тоню Матвієнко 30 червня. Чоловіку, який спершу втік з місця інциденту, 63 роки.

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Про розвиток скандалу повідомили в пресслужбі столичної поліції, зазначивши, що вже розпочато кримінальне провадження.

Поліція Печерського району затримала 63-річного водія таксі, який 30 червня вдарив пасажирку під час конфлікту в салоні авто. Після інциденту той утік, але його особу слідчі швидко встановили.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 126 ККУ — побої і мордування.

Чоловік, який побив Тоню Матвієнко Фото: Національна поліція

Тоню Матвієнко побив водій таксі

Це сталося 30 червня. Працівник компанії Bolt спочатку грубо відреагував на прохання артистки зачинити вікно через сильний протяг.

"Спочатку ігнор на прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовився йти назустріч", — розповіла своє бачення ситуації Матвієнко 2 липня.

Вікна в авто чоловік відмовився зачиняти начебто через спеку. Співачка попросила таксиста зупинити машину, той відмовив і їй довелося відчинити двері на ходу.

Після цього водій вийшов з машини, вдарив Матвієнко в голову і в плече. Наразі компанія Bolt офіційно не коментувала інцидент.

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