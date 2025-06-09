Навіть квіточку не посадили: Ніні Матвієнко поставили пам'ятник із грубою помилкою (фото)

На Звіринецькому кладовищі в Києві поставили пам'ятник легендарній співачці та народній артистці України Ніні Матвієнко. На жаль, у написі майстри припустилися грубої помилки.

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Відео з кладовища опублікували в TikTok автори проєкту про історію поховань.

Як можна побачити в кадрі, надгробок виготовлений зі світлого мармуру з чорним квітковим орнаментом, увінчаний різьбленим хрестом і портретом співачки з віночком на голові.

Уважні поціновувачі творчості Ніни Матвієнко помітили помилку в даті смерті. На плиті вказано роки життя: 1947.10/Х — 2023.8/VII, де замість жовтня (Х місяць) у даті смерті помилково зазначено липень (VII місяць).

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Критика в соцмережах

Користувачі соцмереж обурилися такою недбалістю. Крім неточності в даті, критики звернули увагу і на занадто скромний розмір портрета на тлі масивного мармурового обеліска.

"Вона народилася 10 жовтня, а дата смерті 8 жовтня";

"Померла 8 жовтня, а стоїть дата 8 липня";

"Вона ж померла наче в жовтні. Говорили, що не дожила до дня народження кілька днів... Це треба виправити майстру";

Коментарі під відео Фото: TikTok Коментарі під відео Фото: TikTok

"Пам'ятник дуже красивий, але фотографія дуже молодої Матвієнко, більшістю людей її такою не знають";

"Фото надто маленьке, як на такий пам'ятник".

"Пам'ятник то поставили, а хоч би землі нанесли, квіточку посадили... По селах люди за могилками краще доглядають", — написала одна з учасниць обговорення.

Ніні Матвієнко поставили пам'ятник із грубою помилкою Фото: TikTok

Помилка в написі

До слова, Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року на Житомирщині та відійшла у вічність 8 жовтня 2023 року в Києві, за два дні до свого 76-річчя.

У написі є помилка в даті Фото: TikTok

Прощання з Ніною Матвієнко відбулося 11 жовтня 2023 року в Національній філармонії України. Тисячі людей протягом чотирьох годин віддавали шану великій співачці. Донька артистки, Тоня, згадувала, що мама перед смертю просила не плакати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Старший син Ніни Матвієнко, який став ченцем, розповів про особливий сон після смерті мами.