Річниця смерті Ніни Матвієнко: Jerry Heil і Могилевська згадали, якою була артистка

Наталка Могилевська розповіла про родинні зв'язки з Ніною Матвієнко, а Наталка Карпа розповіла, як свого часу артистка підтримала її. Українські зірки в річницю смерті Ніни Матвієнко поділилися спогадами про неї.

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У віці 75 років пішла з життя Народна артистка України та Герой України Ніна Митрофанівна Матвієнко. Сталося це 8 жовтня 2023 року. Саме сьогодні, виповнюється перша річниця з дня її смерті. На згадку про українську легенду Фокус підготував спогади публічних людей про артистку.

Jerry Heil про Ніну Матвієнко Фото: колаж Фокус

Українська співачка Jerry Heil, яка цьогоріч у дуеті з реперкою alyona alyona представляли Україну на Євробаченні-2024, пригадала, що саме Ніна Матвієнко стала тією людиною, яка свого часу привела її в музику.

"Ніна Митрофанівна стала голосом, який привів мене в музику. Я почала співати у два роки, коли почула її виконання "У вишневому саду". Часто батько ставив її за приклад, цитуючи: "Треба говорити, як співати, а співати, як говорити". Незадовго до її смерті мені подарували легендарну платівку з її виконанням народних пісень із хором Верьовки. І "Павочка" — це чиста українська магія. Обожнюю цю щедрівку ще зі студентських років, коли співала її в хорі. Ось так ми знову музично перетнулися", — пригадала співачка.

Григорій Решетник про Ніну Матвієнко Фото: колаж Фокус

Телеведучий Григорій Решетник згадав, що часто бачився з Народною артисткою України на публічних заходах.

"Дуже часто зустрічалися з Ніною Митрофанівною на сценах, поза сценами, на різних заходах, телепроектах. І я завжди дивувався наскільки це світла, чиста, надзвичайно талановита людина-особистість. Її думки надихали, її пісні закохували, заворожували. Жінка з неймовірним голосом. Справжня легенда і Народна артистка України. Мені здається, що стати такою особистістю як Ніна Митрофанівна це величезний дар. Тому світла пам'ять цій легендарній людині. Зараз уже на одній сцені зустрічаємося з Тонею Матвієнко, завжди згадуємо маму. З Арсеном Мірзояном. Прекрасні діти. Прекрасна родина. І ми завжди маємо пам'ятати Ніну Митрофанівну. Наскільки вона була світлою, доброю людиною, яка несла добро і прославляла Україну на весь світ. Складно досі повірити, що вона вже не з нами", — розповів телеведучий.

Наталка Могилевська про Ніну Матвієнко Фото: колаж Фокус

Українська співачка Наталка Могилевська згадала, що її дідусь був викладачем у Ніни Митрофанівни, тому вона неодноразово під час зустрічей дякувала їй за дідуся.

"Ніжна, чиста, надзвичайно тендітна. Завжди викликала в мене таку неймовірну повагу. Була вдячною і дуже інтелігентною людиною. Я пам'ятаю як вона вирвала зі свого блокнота аркуш із віршами і каже: "Наташо, це для тебе. Ти можеш використовувати їх у виставі". І я, до речі, використовую, за що дуже вдячна. Завжди приходила на мої концерти. Була мені вдячна за діда. Адже мій дід у радянські часи був філологом у київському червоному університеті Шевченка. Він — викладач української мови. І Ніна Матвієнко, і Юрій Рибчинський були його учнями. Вона мені завжди казала: "Завдяки саме твоєму дідові, в мене з'явилася така неймовірна, незважаючи ні на що, любов до української мови". Тому, в певному сенсі, ніби моя сім'я або рідна людина, яка добре знала мого діда. Тому якісь родинні зв'язки я завжди відчувала", — розповіла Могилевська.

JULIK про Ніну Матвієнко Фото: колаж Фокус

Колишній учасник українського гурту DZIDZIO JULIK (справжнє ім'я Назарій Гук) розповів, що свого часу він чимало часу проводив разом із Ніною Матвієнко, і щоразу вона сміялася і запитувала в нього, чому він такий худий.

"Ніна Митрофанівна залишила велику культурну спадщину! Мабуть, усі без винятку чули її феноменальний голос. Це людина, яка завжди пропагувала українську пісню та її історію, за це великий низький уклін. Мені пощастило бути знайомим особисто, адже ми багато часу провели на зйомках одного телешоу. Вона як мати для всіх артистів, опікувалася і запитувала завжди мене чому я такий худий (сміється). Завжди мудрою порадою, завжди добрим словом і такими теплими обіймами, як ніхто інший. За два місяці до її смерті, я створив пісню, яку хотів зробити дуетною, проте не встиг їй запропонувати. Тепер пісня лежатиме на полиці, проте найяскравіші спогади назавжди в голові", — пригадав JULIK.

Наталка Карпа про Ніну Матвієнко Фото: колаж Фокус

Українська співачка Наталка Карпа зізналася, що ще з самого дитинства була знайома з творчістю Ніни Матвієнко, а вже в дорослому житті свого часу вона отримала від артистки підтримку.

"Пісні Ніни Матвієнко завжди звучали в нашому домі... тому з її творчістю знайома з самого дитинства! Дуже раділа коли від Тоні та Ніни Митрофанівни отримала відео привітання, коли з'явилася Златка, це був важливий момент у моєму житті і вони морально були поруч! Пам'ятаю одну передноворічну зйомку, де ми ділили гримерку і мали змогу трішечки поспілкуватися, для себе на все життя запам'ятала тепло в її голосі, стільки було невичерпної материнської любові в її тембрі, говорили на всі теми життя, сміялися, розповідали про власний досвід! Ці миті закарбувалися в пам'ять назавжди, бо Ніна Митрофанівна справжня наша українська легенда!" — пригадала Наталка Карпа.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тоня Матвієнко відверто розповіла, якою тещею буде і чи бачить себе в ролі бабусі.

Крім цього, Фокус писав, що Тоня Матвієнко розповіла, де зараз її двоє старших братів.