Тоня Матвієнко розповіла, де зараз її двоє старших братів

У Ніни Матвієнко було троє дітей — двоє старших синів та єдина донька Тоня. Сини Іван та Андрій ніколи не вели публічне життя.

Тоня Матвієнко розповіла, чим займаються її старші брати Іван та Андрій. Подробицями співачка поділилася в інтерв’ю OBOZ.UA.

За словами співачки, її старший брат 51-річний Іван Гончар обрав шлях служіння Богу. Зараз брат працює іконописцем, художником та архітектором в церкві. Тоня Матвієнко зазначила, що брат змінив своє ім'я від народження на церковне ім’я Януарій.

"Заведено вважати, що людина йде в монастир, коли у її житті щось сталося. У випадку з Іваном все зовсім не так. Він йшов до цього рішення довго, роками. Його життя дуже цікаве. І найголовніше – він щасливий", — розповіла Тоня Матвієнко.

Раніше, при житті Ніна Матвієнко розповідала, що Іван служив в монастирі в Криму, одна після 2014 року чоловік переїхав до Ніжина.

Інший брат 50-річний Андрій зараз служить в армії. Де саме співачка не уточнила. До війни чоловік займався живописом. Що один, що інший син Ніни Матвієнко ніколи не жили публічним життям.

Як зізналася Тоня Матвієнко, вона підтримує стосунки з обома братами. По можливості вони приїжджають до неї в гості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тоня Матвієнко розповіла, як живе її батько після розставання з дружиною.

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