"Боялися втрати": Тоня Матвієнко розповіла, як війна вплинула на стосунки з Мірзояном (фото)

Співачка пояснила звідки пішли чутки про її розставання з чоловіком. Тоня Матвієнко розповіла, що сварки в родині бувають, однак подружжя не конфліктує в присутності дитини.

Українська співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про те, як війна Російської Федерації проти України вплинула на стосунки з чоловіком Арсеном Мірзояном. Також зірка і інтерв’ю OBOZ.UA прокоментувала чутки про те, що вони з коханим не разом.

Тоня зізналася, що на початку повномасштабного вторгнення, в цілях безпеки вона з донькою виїхала за кордон. У день відʼїзду вони з чоловіком пообіцяли одне одному дочекатися зустрічі.

"Коли я їхала за кордон, він сказав, що обов'язково дочекається. І я пообіцяла йому. Ми це проговорили в машині. Ми дуже боялися втратити одне одного – це просто фізично відчувалося", — згадала момент розставання Матвієнко.

Співачка зізналася, що вона і Арсен — дуже емоційні люди. Однак пара притримується правила ніколи не конфліктувати у присутності їхньої маленької доньки Ніни. "Хоча в нас така італійська родина. Можемо покричати, посуду трохи потовкти, а потім обнятись. Обоє дуже емоційні. Звичайно, намагаємося контролювати себе, щоб сварок не було при Ніні. Але, слухайте, ми ж не роботи якісь, а люди!", — розповіла зірка.

Також вона прокоментувала давні чутки про те, що вони з Мірзояном не разом. Виконавиця зазначила, що неправдиву інформацію розповсюджували деякі блогери, але вона на таку брехню не реагує.

"Та ніяк. Постійно щось пишуть – реагувати на все ніякого здоров'я не вистачить. З приводу мене і Арсена чутки пішли з подачі блогерів. Один розповідав, що розлучилися Дантес з Дорофєєвою. А інший закинув інтригу: "То може, і Мірзоян з Матвієнко також?". А той відповів, що може. І воно пішло поїхало", — пояснила співачка.

Нагадаємо, 6 травня Тоня Матвієнко розповіла, де проживає її старша донька. Співачка зізналася, що Уляна покинула батьківську домівку. Тоня Матвієнко розуміє рішення доньки і всіляко її підтримує.