Годовщина смерти Нины Матвиенко: Григорий Решетник и Наталка Могилевская вспомнили какой была Народная артистка Украины

Наталка Могилевская рассказала о родственных связях с Ниной Матвиенко, а Наталка Карпа рассказала, как в свое время артистка поддержала ее. Украинские звезды в годовщину смерти Нины Матвиенко поделились воспоминаниями о ней.

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В возрасте 75 лет ушла из жизни Народная артистка Украины и Герой Украины Нина Митрофановна Матвиенко. Произошло это 8 октября 2023 года. Именно сегодня, исполняется первая годовщина со дня ее смерти. В память об украинской легенде Фокус подготовил воспоминания публичных людей об артистке.

Jerry Heil о Нине Матвиенко Фото: коллаж Фокус

Украинская певица Jerry Heil, которая в этом году в дуэте с рэпершей alyona alyona представляли Украину на Евровидении-2024, вспомнила, что именно Нина Матвиенко стала тем человеком, который в свое время привел ее в музыку.

"Нина Митрофановна стала голосом, который привел меня в музыку. Я начала петь в два года, когда услышала ее исполнение "В вишневом саду". Часто отец ставил ее в пример, цитируя: "Надо говорить, как петь, а петь, как говорить". Незадолго до ее смерти мне подарили легендарную пластинку с ее исполнением народных песен с хором Веревки. И "Павочка" — это чистая украинская магия. Обожаю эту щедривку еще со студенческих лет, когда пела ее в хоре. Вот так мы снова музыкально пересеклись", — вспомнила певица.

Григорий Решетник о Нине Матвиенко Фото: коллаж Фокус

Телеведущий Григорий Решетник вспомнил, что часто виделся с Народной артисткой Украины на публичных мероприятиях.

"Очень часто встречались с Ниной Митрофановной на сценах, вне сцен, на различных мероприятиях, телепроектах. И я всегда удивлялся насколько это светлый, чистый, чрезвычайно талантливый человек-личность. Ее мысли вдохновляли, ее песни влюбляли, завораживали. Женщина с невероятным голосом. Настоящая легенда и Народная артистка Украины. Мне кажется, что стать такой личностью как Нина Митрофановна это огромный дар. Поэтому светлая память этому легендарному человеку. Сейчас уже на одной сцене встречаемся с Тоней Матвиенко, всегда вспоминаем маму. С Арсеном Мирзояном. Прекрасные дети. Прекрасная семья. И мы всегда должны помнить Нину Митрофановну. Насколько она была светлым, добрым человеком, который нес добро и прославлял Украину на весь мир. Сложно до сих пор поверить, что она уже не с нами", — рассказал телеведущий.

Наталка Могилевская о Нине Матвиенко Фото: коллаж Фокус

Украинская певица Наталка Могилевская вспомнила, что ее дедушка был преподавателем у Нины Митрофановны, поэтому она неоднократно при встречах благодарила ее за дедушку.

"Нежная, чистая, чрезвычайно хрупкая. Всегда вызывала у меня такое невероятное уважение. Была благодарным и очень интеллигентным человеком. Я помню как она вырвала из своего блокнота лист со стихами и говорит: "Наташа, это для тебя. Ты можешь использовать их в спектакле". И я, кстати, использую, за что очень благодарна. Всегда приходила на мои концерты. Была мне благодарна за деда. Ведь мой дед в советские времена был филологом в киевском красном университете Шевченко. Он — преподаватель украинского языка. И Нина Матвиенко и Юрий Рыбчинский были его учениками. Она мне всегда говорила: "Благодаря именно твоему деду, у меня появилась такая невероятная, несмотря ни на что, любовь к украинскому языку". Поэтому, в определенном смысле, будто моя семья или родной человек, который хорошо знал моего деда. Поэтому какие-то родственные связи я всегда чувствовала", — рассказала Могилевская.

JULIK о Нине Матвиенко Фото: коллаж Фокус

Бывший участник украинской группы DZIDZIO JULIK (настоящее имя Назарий Гук) рассказал, что в свое время он немало времени проводил вместе с Ниной Матвиенко и каждый раз она смеялась и спрашивала у него, почему он такой худой.

"Нина Митрофановна оставила большое культурное наследие! Пожалуй, все без исключения слышали ее феноменальный голос. Это человек, который всегда пропагандировал украинскую песню и ее историю, за это большой низкий поклон. Мне посчастливилось быть знакомым лично, ведь мы много времени провели на съемках одного телешоу. Она как мать для всех артистов, опекалась и спрашивала всегда меня почему я такой худой (смеется). Всегда мудрым советом, всегда добрым словом и такими теплыми объятиями, как никто другой. За два месяца до ее смерти, я создал песню, которую хотел сделать дуэтной, однако не успел ей предложить. Теперь песня будет лежать на полке, однако самые яркие воспоминания навсегда в голове", — вспомнил JULIK.

Наталка Карпа о Нине Матвиенко Фото: коллаж Фокус

Украинская певица Наталка Карпа призналась, что еще с самого детства была знакома с творчеством Нины Матвиенко, а уже во взрослой жизни в свое время она получила от артистки поддержку.

"Песни Нины Матвиенко всегда звучали в нашем доме... поэтому с ее творчеством знакома с самого детства! Очень радовалась когда от Тони и Нины Митрофановны получила видео поздравления, когда появилась Златка, это был важный момент в моей жизни и они морально были рядом! Помню одну предновогоднюю съемку, где мы делили гримерку и имели возможность немного пообщаться, для себя на всю жизнь запомнила тепло в ее голосе, столько было неисчерпаемой материнской любви в ее тембре, говорили на все темы жизни, смеялись, рассказывали о собственном опыте! Эти мгновения впечатались в память навсегда, потому что Нина Митрофановна настоящая наша украинская легенда!" — вспомнила Наталка Карпа.

Напомним, ранее мы писали, что Тоня Матвиенко откровенно рассказала, какой тещей будет и видит ли себя в роли бабушки.

Кроме этого, Фокус писал, что Тоня Матвиенко рассказала, где сейчас ее двое старших братьев.