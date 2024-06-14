Тоня Матвиенко откровенно рассказала, какой тещей будет и видит ли себя в роли бабушки (видео)

Артистка избранника своей дочери Ульяны видела всего два раза. Девушка начала самостоятельную жизнь и проживает отдельно от своей мамы.

Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно поделилась, знакома ли с возлюбленным старшей дочери Ульяны. Артистка 14 июня в программе "Утро в большом городе" отметила, что в будущем будет хорошей тещей.

Тоня призналась, что лишь несколько раз она виделась с избранником 25-летней Ульяны. По словам Матвиенко, она не вмешивается в личную жизнь взрослой дочери, а дает ей возможность принимать решения самостоятельно, но может иногда что-то подсказать.

"Старшая дочь — мой друг. Я ее парня видела два раза. Так она его бережет и меня бережет. Не так, что познакомит с мамой и уже должна быть свадьба. Они поживут, наживутся, проверит его. Она знает, что часто могу какой-то комментарий сказать неприятный, что-то ей подсказать, а она хочет полностью сама...", — поделилась певица.

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня предположила, что в будущем видит себя хорошей тещей, которая при необходимости может помочь и поделиться всем, если ее попросят. "Мне кажется, я хорошая теща. Я такая — все в семью, я им все могу отдать, подарить", — заявила певица.

Также в разговоре Тоня призналась, что уже задумывалась над тем, что придет время и она может стать бабушкой. "Я об этом думала: "Боже, как это: у моей Ульяны будет ребенок, а я буду бабушкой?" Ну это же классно", — с улыбкой отметила артистка.

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