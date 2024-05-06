"Должна быть своя жизнь": Тоня Матвиенко рассказала, где проживает ее старшая дочь (видео, фото)

Певица призналась, что Ульяна покинула родительский дом. Тоня Матвиенко понимает решение дочери и всячески ее поддерживает.

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Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась некоторыми подробностями своей личной жизни. 5 мая в интервью программе "Ближе к звездам" она рассказала о своей старшей дочери Ульяне.

По словам певицы, они очень редко видятся с дочкой. Девушка нашла себя в режиссуре и развивается в этом направлении. Ульяна часто ездит в командировки и постоянно находится на съемках. Уже взрослая дочь встретила свою любовь и вместе со своим избранником проживает отдельно в съемной квартире.

Ульяна — дочь Тони Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Порой Тони очень не хватает дочери, но она полностью одобряет такой выбор дочери. Исполнительница поддерживает Ульяну и понимает ее желание жить отдельно.

"Мне ее очень не хватает, но она уже взрослая девушка и у нее должна быть своя жизнь. Мне нужно научиться жить без мамы и без Ульяны", — поделилась певица.

Тоня Матвиенко с дочерью Ульяной Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Теперь после смерти Нины Матвиенко в доме вместе с семьей Тони проживает ее отец Петр Гончар. Дедушка иногда помогает заботиться о 8-летней внучке Нине.

"Папа говорит, что "кто же за мной стареньким будет ухаживать". А так сейчас он и с Ниной может помочь. Раньше в основном были девушки, а теперь одни мужчины. Пусть командуют", — с юмором прокомментировала свою жизнь звезда.

Сейчас Тоня Матвиенко преподает эстрадное пение в Киевском национальном университете культуры и искусств. Для нее работать по графику очень не привычно, но она старается.

Ранее, Арсен Мирзоян рассказал об отношениях с первой женой и ссорах с Тоней Матвиенко. Артист приоткрыл завесу своей личной жизни.