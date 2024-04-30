Арсен Мирзоян рассказал об отношениях с первой женой и ссорах с Тоней Матвиенко (видео)

Артист приоткрыл завесу своей личной жизни. Певец не запрещает детям врать, но объясняет, что это неправильно.

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Украинский певец Арсен Мирзоян высказался об общении "без лирики" со своей первой женой. Он откровенно рассказал на проекте "33 вопроса от Люкс ФМ" из-за чего ссорится с любимой, певицей Тоней Матвиенко.

Известно, что с Матвиенко — не первый брак для музыканта. До этого он был женат на женщине, по имени Анна. У бывших супругов есть двое сыновей — Влад и Артем. По словам Мирзояна, с бывшей женой он преимущественно переписывается. Общение между бывшими касается только конкретных вопросов относительно детей.

"Без звонков. Сообщениями общаемся. Общаемся очень на конкретные вещи. Без лирики, без воды", — поделился Арсен.

Также певец рассказал, как часто Тоня Матвиенко устраивает дома скандалы. Артист отметил, что в здоровых отношениях мужчина не может устраивать скандалы. Он считает, что ссоры в семье может устраивать только женщина. По словам музыканта, между ними с Тоней иногда бывают недоразумения, но не часто. Обычно, это касается каких-то бытовых вещей.

"Вообще, в нормальных здоровых отношениях мужчина не может устроить скандал. Это должна быть женщина. Все начинается: "Я же просто спросила!". С этого начинается все. Тематику должна задавать женщина. Тоня не часто устраивает ссоры, но бывает. Ну, может, я там что-то забуду", — поделился Мирзоян.

Относительно принципов воспитания детей в семье Арсена и Тони все распределено, у них есть злой и добрый полицейский.

"Тоня — это злой полицейский, я — добрый полицейский. Я не тот, кто запретит ребенку врать. Если ребенок научится врать, это значит, что у него зарождаются элементы правильно мыслить. Это тоже правильно. Это уже потом можно сказать, что это плохо. Плохо врать мне, маме, а там, при необходимости ты должен совершенствовать этот навык", — с юмором отметил певец.

Ранее, 15 ноября 2023 года, Арсен Мирзоян признался, каким был последний разговор с Ниной Матвиенко. Народная артистка хотела, чтобы все это как можно быстрее закончилось.