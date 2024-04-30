Арсен Мірзоян розповів про стосунки з першою дружиною та сварки з Тонею Матвієнко (відео)

Артист привідкрив завісу свого особистого життя. Співак не забороняє дітям брехати, але пояснює, що це неправильно.

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Український співак Арсен Мірзоян висловився про спілкування "без лірики" зі своєю першою дружиною. Він відверто розповів на проєкті "33 запитання від Люкс ФМ" через що свариться з коханою, співачкою Тонею Матвієнко.

Відомо, що з Матвієнко — не перший шлюб для музиканта. До цього він був одружений з жінкою, на ім'я Анна. У колишнього подружжя є двоє синів – Влад та Артем. За словами Мірзояна, з колишньою дружиною він переважно листується. Спілкування між колишніми стосується лише конкретних питань щодо дітей.

"Без дзвінків. Повідомленнями спілкуємося. Спілкуємося дуже на конкретні речі. Без лірики, без води", — поділився Арсен.

Також співак розповів, як часто Тоня Матвієнко влаштовує вдома скандали. Артист зазначив, що у здорових стосунках чоловік не може влаштовувати скандали. Він вважає, що сварки в сім'ї може влаштовувати лише жінка. За словами музиканта, між ними з Тонею іноді бувають непорозуміння, але не часто. Зазвичай, це стосується якихось побутових речей.

"Взагалі, у нормальних здорових стосунках чоловік не може влаштувати скандал. Це має бути жінка. Все починається: "Я ж просто запитала!". З того починається все. Тематику має задавати жінка. Тоня не часто влаштовує сварки, але буває. Ну, може, я там щось забуду", — поділився Мірзоян.

Щодо принципів виховання дітей в сім’ї Арсена і Тоні все розподілено, в них є злий і добрий поліцейський.

"Тоня — це злий поліцейський, я — добрий поліцейський. Я не той, хто заборонить дитині брехати. Якщо дитина навчиться брехати, це значить, що в неї зароджуються елементи правильно мислити. Це теж правильно. Це вже потім можна сказати, що це погано. Погано брехати мені, мамі, а там, за необхідністю ти маєш вдосконавлювати цей навик", — з гумором зазначив співак.

Раніше, 15 листопада 2023 року, Арсен Мірзоян зізнався, якою була остання розмова з Ніною Матвієнко. Народна артистка хотіла, щоб усе це якнайшвидше закінчилося.