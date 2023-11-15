Арсен Мірзоян зізнався, якою була остання розмова з Ніною Матвієнко

Народна артистка хотіла, щоб усе це якнайшвидше закінчилося.

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Український співак Арсен Мірзоян, який одружений із Тонею Матвієнко, розповів, якою була його остання розмова з тещею Ніною Матвієнко.

Подробицями останніх днів життя тещі Арсен поділився в ексклюзивному інтервʼю зі Славою Дьоміним.

"Я був не в останні дні. Я привозив ліки. Це було вночі. Я прийшов, хотів її сфотографувати й не встиг. Бо вона мені показувала лайк, а на пальці була прищепка. Смішний це мало вигляд, і вона від того посміхалась", — згадав співак останню зустріч із тещею.

Мірзоян також розповів, що Ніна Митрофанівна питала в нього, коли нарешті закінчиться, те, що з нею відбувається. Співак не впевнений, що вона відчувала, що скоро помре, однак, що артистці було складно в останній місяць життя, то це точно.

Арсен Мірзоян також пригадав, що останніми словами, які він сказав Ніні Митрофанівні було банальне "На добраніч".

Співак зізнався, що його дружина, Тоня Матвієнко, має запис останньої промови своєї матері. Коли вона буде готова, вона сама все розповість.

Арсен Мірзоян також розповів, якою він бачив свою тещу.

"Ніна Матвієнко була берегиня співочої спадщини. Добра половина пісень, які ми чуємо, це все за допомогою Ніни Митрофанівни Матвієнко. Дуже багато експедицій. Вона їздила збирала ці українські народні пісні. Все це було дуже небезпечно в ті часи. Вона була дуже доброю та мудрою людиною. Коли до тебе ставляться негативно, говорять щось погане, але ти всебічно відповідаєш любовʼю. Як би про неї десь там хтось не висловлювався, вона ніколи не засмучувалася. Може десь там не розуміла чому так, але завжди відповідала любовʼю", — додав Мірзоян.

Нагадаємо, Ніна Матвієнко померла за два дні до свого 76-річчя. Її смерть і новина про хворобу шокували шанувальників артистки.