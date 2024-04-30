$20 тисяч: Мірзоян розповів, скільки грошей йому потрібно для життя (відео)

За один виступ у великому залі Арсен Мірзоян міг від 100 тисяч гривень до мільйона. Однак зараз співак не може собі дозволити зняти навіть кліп, бо допомагає бійцям ЗСУ.

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Співак і волонтер Арсен Мірзоян розповів, куди витрачає гроші і яка сума йому потрібна для того, щоб почуватися в житті впевнено. Цієї теми він торкнувся в інтерв'ю Люкс ФМ.

Мірзоян зазначив, що, всупереч розхожій думці, найбільші суми він заробляє не на приватних виступах, а на великих концертах. Наприклад, таких, які організовують у Палаці "Україна".

"І 100, і 200 тисяч гривень отримував за виступ. І 500 тисяч, і мільйон за один виступ. Але це зробив не я, а курс долара", — поділився з журналістами чоловік Тоні Матвієнко.

Чималі суми із зароблених грошей виконавець витрачає на допомогу українським військовим, адже Мірзоян ще й активно займається волонтерством. Ба більше, останнім часом він багато в чому собі відмовляє, щоб допомогти бійцям на фронті. Так, співак зізнався, що зараз у нього немає можливості навіть зняти новий кліп. Адже за гроші, які підуть на його створення, можна купити пікап для захисників.

Арсен Мірзоян також розповів, скільки грошей йому потрібно для того, щоб почуватися впевнено в будь-якій життєвій ситуації. Йдеться про суму в 20 тисяч доларів.

"Ця цифра завжди була різною, на сьогоднішній момент, коли ти в банку не можеш зберігати гроші у валюті... Це 20 тисяч доларів", — сказав він.

Нагадаємо, дещо раніше співачка TAYANNA розповіла про землю на Балі та грошову допомогу від чоловіків. Вона наголосила, що має хороші стосунки з багатьма колишніми чоловіками та, коли їй дуже потрібна була допомога, вони готові були їй допомогти доставками грошей. Крім того, один із колишніх бойфрендів TAYANNA допомагає оплачувати навчання синові зірки.

А на початку квітня ми писали про те, що Козловський розсекретив свою зарплату військового. Віталій зізнався, що досі живе на заощадження, накопичені до повномасштабної війни. Зокрема, це доходи від прослуховування його треків "Мала танцюй" і "Лікар".