$20 тысяч: Мирзоян рассказал, сколько денег ему нужно для жизни (видео)

За одно выступление в большом зале Арсен Мирзоян мог от 100 тысяч гривен до миллиона. Однако сейчас певец не может себе позволить снять даже клип, так как помогает бойцам ВСУ.

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Певец и волонтер Арсен Мирзоян рассказал, куда тратит деньги и какая сумма ему нужна для того, чтобы чувствовать себя в жизни уверенно. Этой темы он коснулся в интервью Люкс ФМ.

Мирзоян отметил, что, вопреки расхожему мнению, самые большие суммы он зарабатывает не на частных выступлениях, а на больших концертах. Например, таких, которые организовывают в Палаце "Украина".

"И 100, и 200 тысяч гривен получал за выступление. И 500 тысяч, и миллион за одно выступление. Но это сделал не я, а курс доллара", — поделился с журналистами муж Тони Матвиенко.

Немалые суммы из заработанных денег исполнитель тратит на помощь украинским военным, ведь Мирзоян еще и активно занимается волонтерством. Более того, в последнее время он во многом себе отказывает, чтобы помочь бойцам на фронте. Так, певец признался, что сейчас у него нет возможности даже снять новый клип. Ведь за деньги, которые уйдут на его создание, можно купить пикап для защитников.

Арсен Мирзоян также рассказал, сколько денег ему требуется для того, чтобы чувствовать себя уверенно в любой жизненной ситуации. Речь идет о сумме в 20 тысяч долларов.

"Эта цифра всегда была разной, на сегодняшний момент, когда ты в банке не можешь хранить деньги в валюте… Это 20 тысяч долларов", — сказал он.

Напомним, несколько ранее певица TAYANNA рассказала о земле на Бали и денежной помощи от мужчин. Она подчеркнула, что имеет хорошие отношения со многими бывшими мужчинами и, когда ей очень нужна была помощь, они готовы были ей помочь доставками денег. Кроме того один из бывших бойфрендов TAYANNA помогает оплачивать обучение сыну звезды.

А в начале апреля мы писали о том, что Козловский рассекретил свою зарплату военного. Виталий признался, что до сих пор живет на сбережения, накопленные до полномасштабной войны. В частности, это доходы от прослушивания его треков "Мала танцюй" и "Лікар".