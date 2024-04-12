"Только об одном": Тоня Матвиенко рассказала, о чем мечтает в свой день рождения (фото)

Дочь Нины Матвиенко в честь своего дня рождения открыла сбор на беспилотники для военных. Звезда попросила поклонников помочь воинам и таким образом приблизить победу Украины.

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Украинская певица Тоня Матвиенко, которая 12 апреля празднует свое 43-летие, показала, как близкие люди поздравили ее с днем рождения. Так, ее муж, Арсен Мирзоян, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram портрет Тони, подписав его поздравительными словами для любимого человека.

"Бусинка моя, поздравляю тебя с Днем рождения! Люблю тебя, люблю тебя, всегда рядом, всегда твой. Годы не считай — годы не твое. Доброе утро и цьом", — написал Мирзоян.

Арсен Мирзоян, опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram портрет Тони Фото: arsen_mirzoian/ Instagram

Поклонники Тони Матвиенко также поздравили исполнительницу с днем рождения и написали ей и Арсену Мирзояну теплые слова:

Искренние поздравления вашей семье!

Самые лучшие поздравления по случаю дня рождения жены. Весны, красоты, любви, мира и добра, семейного счастья и благополучия.

Присоединяюсь к поздравлению! Многие лета Вам в счастье, мире и любви!

Пусть мечты сбываются.

С днюхой! Ты — наш огонек!

Тонечка! Долгой тебе жизнь и дари свой талант людям.

Сама именинница также запостила свой портрет. На фотографии Тоня Матвиенко одета в светлое платье на запах с акцентными лацканами. Для этого снимка исполнительница сделала естественный макияж, позволив лишь подчеркнуть губы нежно-розовой помадой и сделать брови чуть выразительнее. Длинные светлые волосы звезда расчесала на пробор и оставила распущенными.

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"Сегодня мне 43. Мечтаю только об одном, как и миллионы украинцев. Для приближения нашей общей мечты — поздравления принимаю в форме доната на средства РЭБ и FPV", — написала Матвиенко.

Для этого снимка исполнительница сделала естественный макияж, позволив лишь подчеркнуть губы нежно-розовой помадой Фото: Инстаграм tonya_matvienko

Ранее мы писали о том, что Тоня Матвиенко впервые исполнила песню мамы после ее смерти. С композицией "Квітка душа" исполнительница выступила в Вене на благотворительном концерте. После него у Антонины остались положительные эмоции, а также чувство, что исполненная песня каким-то образом связала ее с мамой.

Кроме того Тоня Матвиенко выпустила клип с голосом умершей матери. Голос Нины Матвиенко, которая умерла в 2023 году, сгенерировал ИИ. А песня и снятый на нее клип были посвящены отношениям между родителями и детьми.