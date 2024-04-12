"Тільки про одне": Тоня Матвієнко розповіла, про що мріє у свій день народження (фото)

Дочка Ніни Матвієнко на честь свого дня народження відкрила збір на безпілотники для військових. Зірка попросила шанувальників допомогти воїнам і таким чином наблизити перемогу України.

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Українська співачка Тоня Матвієнко, яка 12 квітня святкує своє 43-річчя, показала, як близькі люди привітали її з днем народження. Так, її чоловік, Арсен Мірзоян, опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram портрет Тоні, підписавши його вітальними словами для коханої людини.

"Бусинка моя, вітаю тебе з Днем народження! Люблю тебе, люблю тебе, завжди поруч, завжди твій. Роки не рахуй — роки не твоє. Доброго ранку і цьом", — написав Мірзоян.

Арсен Мірзоян, опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram портрет Тоні Фото: arsen_mirzoian/ Instagram

Шанувальники Тоні Матвієнко також привітали виконавицю з днем народження і написали їй та Арсену Мірзояну теплі слова:

Щирі привітання вашій родині!

Найкращі привітання з нагоди дня народження дружини. Весни, краси, любові, миру і добра, родинного щастя і благополуччя.

Приєднуюся до привітання! Багато літа Вам у щасті, мирі та любові!

Нехай мрії збуваються.

З днюхою! Ти — наш вогник!

Тонечко! Довгого тобі життя і даруй свій талант людям.

Сама іменинниця також запостила свій портрет. На світлині Тоня Матвієнко одягнена у світлу сукню на запах з акцентними лацканами. Для цього знімка виконавиця зробила природний макіяж, дозволивши лише підкреслити губи ніжно-рожевою помадою і зробити брови трохи виразнішими. Довге світле волосся зірка розчесала на проділ і залишила розпущеним.

"Сьогодні мені 43. Мрію тільки про одне, як і мільйони українців. Для наближення нашої спільної мрії — привітання приймаю у формі донату на кошти РЕБ і FPV", — написала Матвієнко.

Для цього знімка виконавиця зробила природний макіяж, дозволивши лише підкреслити губи ніжно-рожевою помадою Фото: Інстаграм tonya_matvienko

Раніше ми писали про те, що Тоня Матвієнко вперше виконала пісню мами після її смерті. З композицією "Квітка душа" виконавиця виступила у Відні на благодійному концерті. Після нього в Антоніни залишилися позитивні емоції, а також відчуття, що виконана пісня якимось чином пов'язала її з мамою.

Крім того, Тоня Матвієнко випустила кліп із голосом померлої матері. Голос Ніни Матвієнко, яка померла 2023 року, згенерував ШІ. А пісня і знятий на неї кліп були присвячені стосункам між батьками та дітьми.