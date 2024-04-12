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Стиль життя

"Тільки про одне": Тоня Матвієнко розповіла, про що мріє у свій день народження (фото)

тоня матвієнко, дочка ніни матвієнко
Фото: Інстаграм tonya_matvienko | Дочка Ніни Матвієнко попросила українців на честь її дня народження допомогти купити безпілотник для військових

Дочка Ніни Матвієнко на честь свого дня народження відкрила збір на безпілотники для військових. Зірка попросила шанувальників допомогти воїнам і таким чином наблизити перемогу України.

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Українська співачка Тоня Матвієнко, яка 12 квітня святкує своє 43-річчя, показала, як близькі люди привітали її з днем народження. Так, її чоловік, Арсен Мірзоян, опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram портрет Тоні, підписавши його вітальними словами для коханої людини.

"Бусинка моя, вітаю тебе з Днем народження! Люблю тебе, люблю тебе, завжди поруч, завжди твій. Роки не рахуй — роки не твоє. Доброго ранку і цьом", — написав Мірзоян.

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Арсен Мірзоян, опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram портрет Тоні
Фото: arsen_mirzoian/ Instagram

Шанувальники Тоні Матвієнко також привітали виконавицю з днем народження і написали їй та Арсену Мірзояну теплі слова:

  • Щирі привітання вашій родині!
  • Найкращі привітання з нагоди дня народження дружини. Весни, краси, любові, миру і добра, родинного щастя і благополуччя.
  • Приєднуюся до привітання! Багато літа Вам у щасті, мирі та любові!
  • Нехай мрії збуваються.
  • З днюхою! Ти — наш вогник!
  • Тонечко! Довгого тобі життя і даруй свій талант людям.

Сама іменинниця також запостила свій портрет. На світлині Тоня Матвієнко одягнена у світлу сукню на запах з акцентними лацканами. Для цього знімка виконавиця зробила природний макіяж, дозволивши лише підкреслити губи ніжно-рожевою помадою і зробити брови трохи виразнішими. Довге світле волосся зірка розчесала на проділ і залишила розпущеним.

"Сьогодні мені 43. Мрію тільки про одне, як і мільйони українців. Для наближення нашої спільної мрії — привітання приймаю у формі донату на кошти РЕБ і FPV", — написала Матвієнко.

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Для цього знімка виконавиця зробила природний макіяж, дозволивши лише підкреслити губи ніжно-рожевою помадою
Фото: Інстаграм tonya_matvienko

Раніше ми писали про те, що Тоня Матвієнко вперше виконала пісню мами після її смерті. З композицією "Квітка душа" виконавиця виступила у Відні на благодійному концерті. Після нього в Антоніни залишилися позитивні емоції, а також відчуття, що виконана пісня якимось чином пов'язала її з мамою.

Крім того, Тоня Матвієнко випустила кліп із голосом померлої матері. Голос Ніни Матвієнко, яка померла 2023 року, згенерував ШІ. А пісня і знятий на неї кліп були присвячені стосункам між батьками та дітьми.