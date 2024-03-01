Тоня Матвієнко випустила кліп із голосом померлої матері (відео)

Голос Ніни Матвієнко, яка померла у 2023 році, згенерував ШІ. А пісня та знятий на неї кліп були присвячені стосункам між батьками і дітьми.

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Українська артистка Тоня Матвієнко присвятила свою нову роботу — пісню "Ти — це я" — своїй померлій мамі, Народній артистці України Ніні Матвієнко. При створенні кліпу було використано голос артистки, який згенерував ШІ.

Як зазначає Тоня Матвієнко, сенс пісні в тому, що для своїх батьків ми завжди залишаємося маленькими. Вони наділили нас силою життя, а з часом ми й самі маємо стати підтримкою для тих, хто від нас залежить:

"Ми — продовження наших батьків. У пісні "Ти — це я" себе впізнають багато людей. Ми можемо бути не схожими зовні зі своїми батьками. Але в багатьох випадках звички, голос, рухи ідентифікують нас як дітей своїх батьків. Це складно пояснити словами, але можливо за допомогою творчості. Пісня "Ти — це я" саме про це", — сказала дочка артистки.

Тоня Матвієнко співає про те, наскільки вона схожа зі своєю матір'ю. Наприкінці можна почути фразу голосом Ніни Матвієнко. Цей фрагмент був створений за допомогою ШІ.

Слова до пісні написала Світлана Крись, а музику створив Андрій Підлужний. Режисером виступив Олег Борщевський.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Антоніна Матвієнко вперше озвучила причину смерті своєї матері. Вона зізналася, що мама два місяці провела в лікарні, а почалося все ще на початку серпня. Одного дня, а саме 8 серпня, Ніна Митрофанівна вийшла з кімнати і поскаржилася на сильні болі в животі. Стан різко погіршився, тож родина терміново викликала швидку, яка екстрено госпіталізувала співачку.

А дещо раніше Арсен Мірзоян зізнався, якою була остання розмова з Ніною Матвієнко. Він розповів, що Ніна Митрофанівна запитувала в нього, коли нарешті закінчиться те, що з нею відбувається. Співак не впевнений, що вона відчувала, що скоро помре, однак, що артистці було складно в останній місяць життя, то це точно.