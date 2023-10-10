Донька Ніни Матвієнко зворушила піснею-присвятою матері (відео)

Ніна Матвієнко пішла із життя 8 жовтня 2023 року, не доживши 2 дні до 76-річчя.

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42-річна українська співачка Антоніна Матвієнко присвятила покійній матері пісню "Сік землі". Ролик донька Ніни Матвієнко виклала у своєму Instagram-акаунті.

"Присвячую мамі", — написала дружина співака Арсена Мірзояна.

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Композицію артистка хотіла подарувати мамі на 76-й день народження, який Ніна Матвієнко відсвяткувала би 10 жовтня 2023. Втім, за два дні до цього Народна артистка України пішла із життя.

"В цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз мамі на день народження. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани", — зазначила Тоня Матвієнко, закликавши зателефонувати батькам та подякувати за все, що вони дали нам.

"Я обов’язково продовжу мамину традицію популяризувати українські пісні у світі. Робити добро! Шануйте один одного та своє коріння. Дякую, мамо!" — зазначила донька Ніни Матвієнко.

Тоня Матвієнко випустила пісню-присвяту мамі

Як повідомляється, ідея створення композиції в Матвієнко зародилася, коли вона через велику війну в Україні жила у Великій Британії та сумувала за мамою. У цей час вона згадала пісню "Сік землі", яку слухала в дитинстві. Тому вирішила переспівати та зробити таким чином подарунок мамі.

Ніна Матвієнко

У ролику артистка використала матеріали із сімейного фотоальбому та архівні фото українців із столичного музею Івана Гончара, яким керує її батько — художник Петро Гончар. Він з Ніною Митрофанівною був одружений з 1971 року до самої її смерті. Подружжя виховало трьох дітей — Антоніну, Івана та Андрія.

Пісня-присвята Тоні Матвієнко покійній матері

Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла про останню зустріч з Ніною Матвієнко у травні 2023 року.