"Наша квітка-душа": Наталія Могилевська показала останні фото з Ніною Матвієнко

Могилевська зізналася, що відчувала наближення чогось серйозного та запропонувала допомогу лікарів. 8 жовтня Ніна Матвієнко померла на 76-му році життя.

Related video

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася останніми знімками з Ніною Матвієнко, яка пішла із життя у віці 75 років на початку жовтня 2023 року.

Могилевська розповіла, що востаннє бачилася з покійною артисткою 23 травня цього ж року.

"Ніна Митрофанівна для нашої родини, дуже близька людина, вона завжди згадувала мого діда з невиразним теплом і любовʼю, він навчав її в університеті ім. Т. Шевченка української мови у радянські часи", — зазначила Наталія Могилевська, додавши, що відчувала наближення чогось серйозного та запропонувала допомогу лікарів. Втім, Ніна Матвієнко відмовилася.

"Я хочу подякувати Вам за цілий пласт української культури. Завдяки вашому таланту, ніжності, жіночності Ви могли подарувати Україні таке красиве та ніжне обличчя через ваші пісні", — додала співачка, показавши останні фото з покійною українською знаменитістю.

Важливо

Ніна Матвієнко померла: легендарна виконавиця "Диких гусей" не дожила двох днів до 76-річчя (відео)

Локацією публікації позначено столицю України. Судячи з усього, у Києві артистки і зустрілися.

"Легенда української сцени! Завжди жива, завжди прекрасна!" — зазначила Могилевська.

Ніна Матвієнко та Наталія Могилевська у травні 2023 року

Ніна Матвієнко не дожила 2 дні до свого 76-річчя. Про смерть Народної артистки України повідомила її єдина донька Антоніна. Окрім неї, співачка виховала двох синів — Івана та Андрія. Діти народилися у шлюбі Матвієнко та художника Петра Гончара, з яким вона одружилася у 1971 році та прожила до самої смерті.

Ніна Матвієнко Фото: Скриншот

Нагадаємо, наприкінці вересня 2023 року пішла із життя мати Кузьми Скрябіна.